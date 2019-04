Tỷ giá vượt mức 23.000 đồng

Giá vàng miếng SJC đầu ngày 24.4 giảm nhẹ 10.000 đồng/lượng, Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC mua vàng với giá 36,13 triệu đồng/lượng, bán ra 36,3 - 36,32 triệu đồng/lượng. Giá bán vàng của Tập đoàn Doji thấp hơn, ở mức 36,28 triệu đồng/lượng, mua vào 36,18 - 36,2 triệu đồng/lượng. Giá vàng trong nước giảm chậm hơn so với giá vàng thế giới đã đẩy mức chênh lệch lên 700.000 đồng/lượng.

Từ mức 1.274 USD/ounce, giá vàng thế giới đã giảm nhanh xuống 1.265,9 USD/ounce (về mức thấp nhất kể từ tháng 10.2018 đến nay) trong đêm 23.4 và sau đó hồi phục lên lại mức 1.270 USD/ounce vào sáng 24.4. Giá vàng gảm hơn 42,8 USD trong vòng 30 ngày qua, tương ứng 3,26%.

Nguyên nhân khiến vàng sụt giảm do thị trường chứng khoán Mỹ tăng điểm, chỉ số Dow Jones tăng 145,34 điểm (tương ứng 0,55%) lên 26,656.39 điểm; chỉ số S&P 500 tăng 25,71 điểm (tương ứng 0,88%), lên mức 2.933,68 điểm; chỉ số Nasdaq chạm mức 8.120,82 điểm khi tăng 105,55 điểm, tương ứng 1,32%. Ngoài ra, giá USD cũng tăng so với các ngoại tệ khác, chỉ số USD-Index tăng 0,3 điểm, lên 97,6 điểm, có lúc lên 97,71 điểm (mức cao nhất kể từ tháng 6.2017).

Ngày 24.4, Ngân hàng Nhà nước tăng tỷ giá trung tâm 8 đồng/USD, lên 23.004 đồng/USD. Đây là lần đầu tiên, tỷ giá trung tâm vượt mức 23.000 đồng/USD. Giá USD trên thị trường tự do giảm 5 đồng, giá mua xuống 23.235 đồng/USD, giá bán 23.250 đồng/USD. Đồng bạc xanh tự do đang có mức giá thấp hơn so với ngân hàng 10 đồng/USD. Giá bán USD tại Vietcombank ở mức 23.265 đồng/USD, giá mua 23.165 đồng/USD.