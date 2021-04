Tích lũy không theo kịp giá nhà

“Cần phải có chính sách của nhà nước để có những giải pháp đồng bộ như làm thế nào chi phí thực hiện dự án giảm như đơn giản hóa thủ tục liên quan, đẩy nhanh tiến độ xét duyệt cấp phép và quy hoạch quỹ đất phù hợp. Khi có quỹ đất thì kêu gọi đầu tư cho nhà ở giá thấp với chi phí cố định”, ông Nghĩa chia sẻ thêm.

Trong khi đó, ông Trần Khánh Quang, Tổng giám đốc Công ty Việt An Hòa, cho rằng như ở TP.HCM, quỹ đất hiện nay còn khá nhiều để xây dựng những căn hộ giá khoảng 30 triệu đồng/mnhư ở Bình Chánh, Hóc Môn. Ở những nơi đó, giá đền bù chỉ khoảng hơn 10 triệu đồng/m. Nhưng các doanh nghiệp không mặn mà là do chính sách thúc đẩy nhà ở xã hội (NOXH) đã đề cập nhiều, nhưng triển khai rời rạc và không đúng mục tiêu. Do vậy, để triển khai, cần có một kế hoạch tài chính dài hạn nhằm đảm bảo phát triển bền vững chứ không chỉ là kêu gọi phong trào.