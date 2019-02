Tiếp tục tăng chi Quỹ bình ổn để giữ giá xăng dầu

Theo tính toán của cơ quan quản lý, bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới trong 15 ngày trước 15.2 tăng nhẹ so với chu kỳ trước đó. Cụ thể: 61,361 USD/thùng xăng RON92 (dùng để pha chế xăng E5 RON92), tăng 1,687 USD/thùng, tương đương tăng 2,83% so với kỳ trước; 63,271 USD/thùng xăng RON95, tăng 1,816 USD/thùng, tương đương 2,96% so với kỳ trước; 74,552 USD/thùng dầu diesel 0.05S, tăng 2,184 USD/thùng, tương đương 3,02% so với kỳ trước; 75,438 USD/thùng dầu hỏa, tăng 2,676 USD/thùng, tương đương 3,68% so với kỳ trước...