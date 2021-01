Cake: Tham vọng ngân hàng số của ứng dụng gọi xe Be

Đây cũng lần đầu tiên tại Việt Nam, một ngân hàng số được kết nối để hiển thị trên nền tảng ứng dụng gọi xe, trong tầm nhìn và tham vọng xa hơn là trở thành “ngân hàng số” cho đối tượng giới trẻ.

Ứng dụng gọi xe phát triển ngân hàng số

Chỉ mất 2 phút để người dùng có thể mở tài khoản ngân hàng qua… ứng dụng gọi xe Be kể từ ngày 12.1.2021. Đây là giải pháp ngân hàng điện tử được Be Group (đơn vị sở hữu và phát triển ứng dụng gọi xe Be) phát triển cùng VPBank, với tên gọi là Cake và khẩu hiệu là giao dịch ngân hàng “dễ như ăn bánh”.

Việc Be ra mắt giải pháp tài chính số không nằm ngoài dự đoán của thị trường, sau khi đã ký kết hợp tác chiến lược “Nâng tầm Hệ sinh thái tài chính công nghệ” với VPBank vào tháng 5.2019. Tuy nhiên, Cake định hướng hoạt động “đúng với chuẩn vận hành của một ngân hàng số”.

Hiện tại, Cake cung cấp các dịch vụ như một ngân hàng truyền thống, với các dịch vụ ban đầu cơ bản bao gồm mở tài khoản, chuyển - nhận tiền, thanh toán hóa đơn, gửi tiết kiệm và cả phát hành thẻ ghi nợ. Để khuyến khích người dùng, Cake cũng đưa ra cam kết không thu bất kỳ chi phí nào, từ chuyển tiền, mở thẻ cho đến các loại phí dịch vụ, phí quản lý.

Bà Nguyễn Hoàng Phương, Tổng giám đốc Be Group, chia sẻ trong 2 năm tới, Be sẽ tập trung phát triển dịch vụ ngân hàng cơ bản, sau đó triển khai đến các sản phẩm đặc thù hơn như bảo hiểm số, vay tiêu dùng và thậm chí là quản lý tài sản với các sản phẩm đầu tư.

Ở góc độ người dùng, việc tích hợp chung ứng dụng ngân hàng vào ứng dụng gọi xe mang lại nhiều lợi ích, vì không cần cài đặt thêm ứng dụng tài chính bên ngoài. Thay vào đó, Cake sẽ giúp những đối tác tài xế và các khách hàng có thể thực hiện dễ dàng các giao dịch tài chính.

Hơn nữa, việc sử dụng một nền tảng đa dịch vụ không chỉ mang lại sự tiện lợi, mà còn cả lợi ích khi người dùng có thể tận dụng tối đa các chương trình điểm thưởng (loyalty), vốn đang được các nền tảng có hệ sinh thái triển khai mạnh trong thời gian qua.

Ngược lại, các nền tảng cũng được lợi khi tăng khả năng cạnh tranh nhờ đa dạng sản phẩm, đặc biệt là các sản phẩm, dịch vụ tài chính đang ngày càng trở nên thiết yếu và được đánh giá là mấu chốt để cạnh tranh trong tương lai. Các dữ liệu giao dịch cũng là một cơ sở tốt để các nền tảng hiểu thêm về người dùng.

Có mặt tại sự kiện ra mắt Cake, ông Nguyễn Đức Kiên, Tổ trưởng Tổ tư vấn kinh tế của Thủ tướng Chính phủ nhận xét, hoạt động của Cake là sự kết hợp của công ty công nghệ có hệ sinh thái số với nền tảng ngân hàng truyền thống để ra một sản phẩm mới của ngành ngân hàng. Mô hình này sẽ giảm được chi phí hoạt động của ngân hàng cũng như giúp các khách hàng tiện lợi hơn trong tiêu dùng.

“Cake có thể nói là niềm tự hào của đội ngũ kỹ sư công nghệ người Việt, sản phẩm của Cake am hiểu và lưu tâm đến thói quen tài chính của người Việt Nam. Đặc biệt, sự kết hợp giữa Be Group và VPBank giúp đảm bảo được dữ liệu của người Việt nằm trong biên giới quốc gia ở Việt Nam, không thất thoát ra nước ngoài. Đây là vấn đề rất quan trọng”, ông Kiên nhận xét.

Miếng bánh còn rộng mở

Trong nhiều năm qua, các nền tảng lớn (thương mại điện tử hay giao nhận) đã đầu tư nhiều vào mảng thanh toán, sau đó bắt đầu lấn dần sang các dịch vụ tài chính khác là bảo hiểm, vay vốn và đầu tư sinh lợi. Những dịch vụ này được gọi tên chung là “dịch vụ tài chính kỹ thuật số”, hiện đang tăng trưởng rất mạnh mẽ trong vài năm gần đây, đăc biệt còn được thúc đẩy nhanh hơn vì dịch Covid-19.

Sự kiện ra mắt Ngân hàng số Cake trên ứng dụng gọi xe Be

“Người tiêu dùng, doanh nghiệp vừa và nhỏ đã áp dụng các dịch vụ tài chính kỹ thuật số nhiều hơn bao giờ hết. Những thay đổi về hành vi đã thúc đẩy sự chấp nhận và thâm nhập của các người chơi”, báo cáo Nền kinh tế số khu vực Đông Nam Á năm 2020 của Bain, Temasek và Google nhận định.

Riêng ở thị trường Việt Nam, tiềm năng này ngày càng được nhìn thấy rõ ràng hơn. Trong mùa dịch, mức độ tăng trưởng lượng tài khoản hoạt động hàng tháng ở thị trường Việt Nam tăng đến 73% kể từ đầu năm, cao nhất trong số 6 nước khu vực SEA theo khảo sát trên. Còn báo cáo “Việt Nam: Tìm kiếm cho ngày mai” của Google cho thấy, số lượt tải xuống các ứng dụng tài chính tăng 33% và lượt tìm kiếm “ứng dụng cho vay trực tuyến” tăng đến 300% trong năm qua.

Trong bối cảnh nhu cầu sử dụng dịch vụ tài chính cá nhân tăng cao, nhiều ngân hàng cũng đẩy mạnh số hóa, triển khai kênh bán hàng trực tuyến. Cũng có không ít các nền tảng độc lập đặt tham vọng xây dựng mô hình ngân hàng số tại Việt Nam.

Còn ở Cake, sự khác biệt nằm ở chỗ ngân hàng số này được “nhúng” vào nền tảng gọi xe “make in Vietnam”, chiếm 1/3 thị phần toàn quốc, với số tài khoản hoạt động lên đến 10 triệu. Từ phía ngược lại, Be cũng là nền tảng đa dịch vụ đầu tiên bước chân vào lĩnh vực kinh doanh dịch vụ tài chính, trong khi các nền tảng (gọi xe, giao hàng hay thương mại điện tử) chỉ tập trung vào hoạt động thanh toán.

Ông Bùi Hải Quân, Phó chủ tịch HĐQT của VPBank cho biết trong chiến lược xây dựng ngân hàng số mới hoàn toàn, ngân hàng cần một nền tảng sở hữu hệ sinh thái đủ mạnh về số lượng người dùng và cả mức độ truy cập hàng ngày. “Với 300.000 lượt chuyến đi cung cấp mỗi ngày của Be và kinh nghiệm và năng lực sẵn có của VPBank, chắc chắn Cake sẽ mang lại điều mới mẻ, sẽ có những sản phẩm nổi trội có khả năng tùy biến đến từng khách hàng”, ông Quân đánh giá.

Một điểm cộng khác, theo bà Phương, đó là Cake là được vận hành bởi Be Group, một công ty công nghệ thay vì một ngân hàng truyền thống. “Chúng tôi suy nghĩ như người tiêu dùng, sử dụng ngôn ngữ của họ, tìm hiểu họ để cung cấp những sản phẩm phù hợp và gần gũi. Điều này rất khác với ngôn ngữ của một ngân hàng truyền thống”, bà Phương nói.

Cơ hội cho Cake còn rất lớn với miếng bánh dịch vụ tài chính khổng lồ. Tham vọng đặt ra của “chiếc bánh” này cũng rất lớn khi muốn “tái định nghĩa” ngành ngân hàng trong mắt người Việt. “Cake trước mắt sẽ góp phần mang đến những tiện ích vượt trội về mặt công nghệ tài chính cho khách hàng và tài xế của mình, nhưng về lâu dài, chúng tôi mong muốn Cake sẽ trở thành tiện ích tài chính số thân thiết của người dân Việt Nam”, bà Phương chia sẻ.