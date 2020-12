Sản phẩm tiêu biểu tỉnh Long An - định vị thương hiệu vươn ra thế giới

Theo đó, các sản phẩm được quảng bá bao gồm: gạo Nàng Thơm Chợ Đào, gạo huyết rồng Long An, nếp Long An, thanh long Long An, khóm Bến Lức, dưa hấu Long An, chanh không hạt Long An, đậu phộng Đức Hòa, chuối Fohla, ổi Đức Hòa, cốm ngò Cần Giuộc, mắm cá lia thia Đức Huệ, bánh tét Thủ Thừa, trống Bình An.

Các sản phẩm này đều là những nông sản, sản vật tiêu biểu của các địa phương trong tỉnh Long An, được người dân địa phương hết lòng gìn giữ, lưu truyền, phát triển. Như sản phẩm trống Bình An ở xã Bình Lãng, huyện Tân Trụ mỗi năm cung cấp ra thị trường trong và ngoài nước hơn 1.000 chiếc trống đủ các loại. Trống Bình An vang danh cũng nhờ vào kỹ thuật làm trống đặc biệt với khoảng 20 công đoạn phức tạp và công phu đã được lưu truyền hơn 170 năm qua 5 đời gìn giữ.

Không chỉ trống Bình An mà còn có rất nhiều sản vật, món ngon đã tạo nên thương hiệu gắn liền với các địa phương của Long An như cốm ngò Cần Giuộc, bánh tét Thủ Thừa, mắm cá lia thia Đức Huệ, khóm Bến Lức hay gạo nàng thơm Chợ Đào, đậu phộng Đức Hòa...

Chất lượng làm nên thương hiệu. Và có rất nhiều lý do làm nên chất lượng của những nông sản, sản vật tại Long An. Phần nhờ thiên nhiên ưu đãi, phần nhờ vào sức lao động nghiêm túc, phần nhờ vào sự tìm tòi, học hỏi, áp dụng những tiến bộ của khoa học, kỹ thuật của người dân để làm nên những sản phẩm năng suất, chất lượng.

Đặc biệt, nhờ áp dụng quy trình sản xuất theo hướng an toàn thực phẩm, ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật, công nghệ mới, hiện đại, những loại trái cây, nông sản tiêu biểu của Long An như thanh long, chanh không hạt, dưa hấu, gạo huyết rồng, nếp đã sản xuất được với số lượng lớn, chất lượng thơm ngon được thị trường ưa chuộng. Không chỉ trong nước, những loại nông sản này còn được xuất khẩu rộng rãi sang thị trường nhiều châu lục. Đặc biệt, vừa qua, thanh long Châu Thành của Long An cũng đã được Cục Sở hữu trí tuệ cấp Giấy chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý. Đây là tín hiệu rất đáng mừng để khẳng định chất lượng của thanh long Long An trong bối cảnh Việt Nam hội nhập ngày càng sâu vào nền kinh tế thế giới và tham gia nhiều hiệp định thương mại song phương, đa phương.

Một số sản phẩm trong chương trình quảng bá nông sản, xúc tiến thương mại được Sở Công thương tỉnh Long An thực hiện

Chương trình quảng bá nông sản của Sở Công thương tỉnh Long An được triển khai nhằm mục đích nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động xúc tiến thương mại của tỉnh. Qua đó góp phần hỗ trợ tích cực cho các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất, các sản phẩm nông sản thực phẩm có tiềm năng, thế mạnh của tỉnh trong việc nâng cao sức cạnh tranh, mở rộng thị trường trong điều kiện hội nhập kinh tế.