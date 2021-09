Tiêu thụ thép trong nước xuống đáy, xuất khẩu tăng kỷ lục

Theo báo cáo từ Hiệp hội Thép Việt Nam (VSA), trong tháng 8, tiêu thụ nhiều mặt hàng thép đều có mức giảm do khó khăn từ dịch Covid-19 , các hoạt động xây dựng bị đình trệ. Cụ thể, sản xuất thép thành phẩm đạt 2,35 triệu tấn, giảm 1,9% so với tháng 7, tương đương với mức sản lượng cùng kỳ năm 2020; tiêu thụ thép các loại đạt 1,9 triệu tấn, giảm lần lượt 9,4% so với tháng trước, và giảm 8% so với tháng 8.2020.