Tỉnh có người nhiễm Covid-19 cao nhất miền Tây lên kế hoạch phục hồi kinh tế

Phó thủ tướng Vũ Đức Đam tin tưởng Long An sớm khống chế dịch Sáng 27.8, Phó thủ tướng Vũ Đức Đam đến thăm H.Đức Hòa, nơi có gần 9.000 người nhiễm Covid-19, chiếm gần 50% tổng số ca nhiễm Covid-19 của tỉnh Long An. Phó thủ tướng Vũ Đức Đam ghi nhận các kiến nghị của tỉnh Long An về việc xin T.Ư chi viện khẩn cấp 450 bác sĩ có chuyện môn về hồi sức cấp cứu, hô hấp, truyền nhiễm, tim mạch, nội thần kinh; bố trí gấp kinh phí hơn 1.400 tỉ để chống dịch Covid-19 theo quy định. Đồng thời, Phó thủ tướng bày tỏ tin tưởng Long An sẽ sớm kiểm soát dịch Covid-19 đúng theo tiến độ trong các kế hoạch đã đề ra.