Long An thu hẹp 'vùng đỏ' trong ngày cán mốc 20.000 ca nhiễm Covid-19

Theo Nghị quyết 86/NQ-CP ngày 6.8.2021 của Chính phủ, tỉnh Long An cùng với các tỉnh Bình Dương , Đồng Nai phấn đấu dập dịch Covid-19 trước ngày 1.9, tức còn 5 ngày nữa để hoàn thành nhiệm vụ này.

Ông Phạm Tấn Hòa, Phó chủ tịch UBND tỉnh Long An, cho biết địa phương đang tiếp tục cập nhật, hoàn chỉnh kế hoạch chống dịch với kịch bản dành cho 30.000 ca Covid-19 để chủ động ứng phó. Đồng thời, tập trung công tác phân tầng, điều trị để giảm thiểu tối đa tỷ lệ bệnh nhân tử vong, phấn đầu hoàn thành khống chế, dập dịch Covid-19 trước ngày 1.9.

Ông Nguyễn Văn Được, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Long An, khẳng định Long An sẵn sàng hy sinh lợi ích kinh tế vì sức khỏe nhân dân. Hiện hệ thống phòng, chống Covid-19 các cấp của Long An đã tối ưu hóa các giải pháp, kịch bản để khống chế được dịch bệnh.