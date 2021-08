Tiền Giang: Khởi tố 2 kẻ cướp giật tài sản tiệm tạp hóa

Ngày 22.8, Cơ quan CSĐT Công an H.Cái Bè ( Tiền Giang ) cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh tạm giam Lê Hoàng Hiếu (37 tuổi, ngụ ấp 4, xã Phú An) và Nguyễn Văn Trường (26 tuổi, cư trú ấp 10, xã Mỹ Thành Nam, cùng H.Cai Lậy, Tiền Giang) để để tra về hành vi cướp giật tài sản