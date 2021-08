Kon Tum: Khởi tố bị can thực hiện hàng loạt vụ trộm cắp, cướp giật tài sản

Công an TP.Kon Tum đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam đối với Lê Hồng Phúc (27 tuổi, trú P.Duy Tân, TP.Kon Tum) về hành vi trộm

Vào khoảng 08 giờ 30 ngày 5.8, Lê Hồng Phúc phát hiện xe máy BS 82B1 - 068.38 của anh Hoàng Quang Hải (42 tuổi, trú P.Quang Trung, TP.Kon Tum) để trước cửa nhà, không người trông coi nên Phúc trộm xe . Sau đó, Phúc mang xe đến bán cho A Kel (49 tuổi, trú P.Trường chinh, TP.Kon Tum) với giá 3 triệu đồng.

Đến khoảng 7 giờ 30 ngày 14.8, Phúc trộm xe máy BS 82B1 - 583.51 của ông Bùi Huy Thanh (58 tuổi, trú P.Trường Chinh, TP.Kon Tum). Trên đường bỏ trốn, Phúc phát hiện chị Đặng Thị H.Y. (19 tuổi, trú tại P.Lê Lợi, TP.Kon Tum) đang chạy xe máy trên đường Lê Hồng Phong (P.Quyết Thắng), liền áp sát rồi giật ví da của chị Y., bên trong có 900.000 đồng và một số giấy tờ tùy thân rồi tháo chạy.

Trong quá trình bỏ trốn, vào khoảng 21 giờ ngày 16.8, phát hiện em Bùi Đức Tr. (16 tuổi, trú tại P.Thắng Lợi, TP.Kon Tum) điều khiển xe máy BS 82AA - 073.23 trên đường Trần Nhân Tông (P.Quang Trung, TP.Kon Tum), Phúc chặn đầu xe, dùng dao khống chế anh Tr. và cướp xe máy Tr. đang điều khiển cùng một điện thoại di động.

Xét thấy hành vi của Lê Hồng Phúc là vô cùng manh động, liều lĩnh, Công an TP.Kon Tum khẩn trương vào cuộc, huy động lực lượng để truy bắt. Đến khoảng 08 giờ 30 ngày 17.8, Công an TP.Kon Tum bắt giữ Lê Hồng Phúc. Tại cơ quan Công an Lê Hồng Phúc đã khai nhận toàn bộ hành vi của mình.