An Giang: Bắt tên cướp giật túi xách của phụ nữ

Chiều 16.5, Công an TP.Long Xuyên, tỉnh An Giang cho biết, Đội Cảnh sát hình sự Công an TP.Long Xuyên đã bắt giữ Dương Thanh Phú (27 tuổi, trú P.Bình Khánh, TP.Long Xuyên) đang bị truy nã về tội cướp giật tài sản

Trước đó, chiều 8.4.2020, Dương Thanh Phú và Nguyễn Thế Được (32 tuổi, trú P.Mỹ Xuyên, TP.Long Xuyên) chở nhau trên xe mô tô BS 67L4 - 2447 đảo quanh các tuyến đường nội ô TP.Long Xuyên tìm tài sản để cướp giật.

Khi đến khu vực P.Mỹ Xuyên, cả hai phát hiện một phụ nữ đi xe máy có treo túi xách trên xe nên bám theo. Đến đường Yếu Kiêu, P.Mỹ Bình, Phú điều khiển xe chạy vượt lên để Được giật túi xách của người này rồi tăng ga tẩu thoát.

Trong vụ cướp nêu trên, Phú và Được lấy được chiếc máy tính xách tay của nạn nhân và bán được 2,5 triệu đồng, chia nhau tiêu xài và mua ma túy sử dụng. Sau khi gây án, Dương Thanh Phú đã bỏ trốn khỏi địa phương, còn Được bị bắt trong một vụ án khác.

Sau khi khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can Phú để tạm giam, nhưng Phú không có mặt tại địa phương. Ngày 27.4, Cơ quan CSĐT Công an TP.Long Xuyên ra quyết định truy nã đối với Phú về tội cướp giật tài sản. Đến ngày 11.5, Phú bị lực lượng hình sự Công an TP.Long Xuyên bắt giữ khi anh ta về P.Mỹ Bình, TP.Long Xuyên.

Vụ cướp giật tài sản nêu trên đang được Công an TP.Long Xuyên điều tra, xử lý.