CSHS Công an Thừa Thiên - Huế đột kích, phá trường gà 'Lộc béo'

Ngày 5.5, Phòng CSHS Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế, cho biết đơn vị vừa phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh kiểm tra, bắt quả tang tại Village Garden (tại tổ 19, khu vực 5, P.An Tây, TP.Huế) do Mai Bá Lộc ( “Lộc Béo” , 52 tuổi, trú tại đường Lê Huân, P.Thuận Hòa, TP.Huế) làm chủ đang tổ chức đánh bạc bằng hình thức đá gà , lập biên bản quả tang với 47 người.