Tương tác thời 4.0

Từ giữa tháng 4.2021, UBND tỉnh Quảng Trị đã ban hành quy chế hoạt động Cổng thông tin phản ánh hiện trường , do Trung tâm Giám sát điều hành thông minh tỉnh điều hành. Cá nhân, tổ chức có thể phản ánh tất cả mọi lĩnh vực của đời sống, xã hội, văn hóa , kinh tế, an ninh - trật tự… trên địa bàn tỉnh thông qua ứng dụng di động “PAHT Quang Trị” và tại cổng thông tin (https://tuongtac.quangtri.gov.vn) ở mọi thời điểm.

Trung tâm giám sát điều hành thông minh tỉnh Quảng Trị khai trương trước đó, từ giữa cuối tháng 1.2021, do UBND tỉnh Quảng Trị phối hợp cùng Tổng công ty Giải pháp doanh nghiệp Viettel và Chi nhánh Viettel Quảng Trị. Trung tâm được triển khai gồm 11 thành phần, dịch vụ bao gồm giám sát, điều hành giao thông, an ninh công cộng, thông tin báo chí và truyền thông, dịch vụ hành chính công, an ninh mạng, hệ thống thông tin kinh tế - xã hội tỉnh, cơ sở dữ liệu y tế - giáo dục , hỏi đáp ý kiến phục vụ người dân - phân tích dữ liệu… Và tất nhiên, có Cổng thông tin phản ánh hiện trường.