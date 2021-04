Phá chuyên án ma túy khủng, thu giữ 12.000 viên ma túy tổng hợp

Ngày 16.4, thượng tá Nguyễn Thanh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế, cho biết Phòng CSĐT tội phạm về ma túy (PC04) phối hợp với Công an H.Phong Điền vừa phá chuyên án ma túy quy mô lớn, bắt quả tang Nguyễn Xuân Phi (29 tuổi) và Đinh Trọng Thể (30 tuổi) cùng trú tại xã Phong An, H.Phong Điền đang tàng trữ 12.200 viên ma túy dạng hồng phiến với trọng lượng hơn 1,3 kg và 1 gói ma túy đá có trọng lượng hơn 8,3 gr.