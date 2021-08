Tổ dân phố tại Thủ Đức, Q.4, Q.12… bắt đầu phát phiếu ‘đi chợ hộ’

Cụ thể, phiếu của Trung tâm an sinh xã hội phường 14, Q.4 gửi cho cư dân có 4 combo thực phẩm mà Trung tâm có thể mua hộ. Combo 1 với tổng đơn hàng 300.000 đồng gồm 0,8 kg thịt ba rọi, 1 kg đùi gà góc tư, 1 kg cá ba sa, 0,4 kg thịt xay; combo 2 trị giá 500.000 đồng gồm 0,5 kg sườn non, 1 kg đùi tỏi, 1 kg bò thái, 1 kg cá cam con, 1 kg xương; combo 3 trị giá 99.000 đồng gồm 1 trái bí xanh, 0,5 kg rau muống, 1 kg ổi, còn lại là hành lá, chanh, ớt hiểm, ngò, tỏi, gừng và sả cây; combo 4 trị giá 299.000 đồng gồm 5 kg gạo Thái, 1 vỉ trứng gà, 1 lít dầu Tường An, gói muối, chai tương, chai nước mắm và hạt nêm, đường.

Một số nơi áp dụng mua hộ theo combo

Còn Đoàn phường Linh Trung (TP.Thủ Đức) đưa ra nhiều combo các loại, giá từ 100.000 - 500.000 đồng/combo.

Trước đó, một phiếu đăng ký mua hàng của một số tổ dân phố Q.12 cũng đưa ra 4 combo để chọn lựa. Đơn giá mỗi combo mua hàng thấp nhất 150.000 đồng gồm 10 quả trứng, 2 lốc sữa, 10 gói mì tôm. Cao nhất 250.000 đồng gồm bó rau, gói củ quả, vỉ thịt heo 0,4 kg và vỉ thịt gà 0,4 kg. Trên những phiếu "đi chợ hộ" này cũng ghi rõ tiền mua hàng được gửi kèm khi nộp phiếu cho Tổ trưởng tổ dân phố hoặc Tổ Covid cộng đồng.

Không phát phiếu, một số tổ dân phố tại TP.Thủ Đức lại chuyển link đăng ký cho người dân kèm bảng giá các loại thực phẩm tươi sống với 86 sản phẩm phẩm thiết yếu, từ rau củ quả, thịt heo, thịt bò, cá... đến nước mắm, nước tương, bột nêm, gạo, dầu ăn… khá phong phú. Chẳng hạn, tại phường Hiệp Bình Chánh, người dân sẽ đăng ký tên, địa chỉ số điện thoại và nội dung nhờ đi chợ giúp. Trong đó, ghi rõ bắp cải thảo, dưa leo, hay bắp bò Úc… nếu không đánh số theo thứ tự bảng giá kèm.

Giá cả các sản phẩm trong danh sách đi chợ hộ này khá mềm như bắp cải trắng chỉ 11.700 đồng/kg, cải bẹ xanh 20.000 đồng/kg, dưa leo 29.500 đồng/kg, cải ngọt 16.900 đồng/kg, rau dền 15.000 đồng/kg. Tương tự, thịt ba rọi chỉ 102.000 đồng/kg, ba rọi heo rút xương 199.000 đồng/kg, bắp bò Úc 295.000 đồng/kg, cá hường 99.000 đồng/kg, cá diêu hồng 91.000 đồng/kg (đã làm sạch), các lóc 86.400 đồng/kg (đã làm sạch), gạp thơm ST21 105.000 đồng/5 kg, gạo thơm Bắc Đẩu Hạt Ngọt trời 148.000 đồng/5 kg…

Tất nhiên chỉ mới đăng ký "đi chợ hộ", thời gian giao hàng thì được báo khi nào có sẽ thông báo trước. Dự tính khoảng 1-2 ngày sau, tùy mặt hàng. Mỗi gia đình chỉ được đăng ký đi chợ hộ 1 lần trong tuần.

Tuy nhiên, đến chiều 23.8, ghi nhận cho thấy, rất nhiều phường, quận chưa triển khai việc mua hộ đến người dân trong khu vực. Cụ thể, người dân tại một số phường thuộc Q.Tân Phú, Tân Bình, Phú Nhuận, Q.1... cho biết chưa thấy triển khai "đi chợ hộ" tại địa phương trong ngày đầu tiên TP thực hiện giãn cách mạnh theo Nghị quyết 86 của Chính phủ.