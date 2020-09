Tổ hợp chế biến thịt được đầu tư 1.800 tỉ đồng sắp khánh thành

Tổ hợp chế biến thịt MEATDeli có tổng vốn đầu tư đăng ký 1.800 tỉ đồng, trên quy mô hơn 20 ha tại Khu công nghiệp Tân Đức (Đức Hòa, Long An). Trong giai đoạn 1, tổng đầu tư đến nay đã lên 1.400 tỉ đồng trên 10 ha.

Đại diện Tập đoàn Masan tại Long An thông tin, đây là dây chuyền chế biến thịt tại MEATDeli Sài Gòn được Marel - công ty hàng đầu thế giới về thiết bị giết mổ, chế biến thịt của Hà Lan cung cấp. Tính đến thời điểm hiện nay, hệ thống vận hành của Nhà máy MEATDeli Sài Gòn được xem là hệ thống hiện đại nhất và chuẩn châu Âu tại Việt Nam, cam kết xây dựng hệ thống chất lượng BRC và đã đạt được chứng chỉ HACCP về vệ sinh an toàn thực phẩm quốc tế, do chính các chuyên gia đến từ EU trực tiếp vận hành, giám sát và kiểm nghiệm.

Toàn bộ hệ thống nhà máy đều được khép kín và tiệt trùng. Nhân viên, kỹ sư và công nhân vận hành luôn phải mặc đồng phục, đeo khẩu trang, vệ sinh bằng cồn để đảm bảo an toàn cho từng miếng thịt heo. Sau khi chế biến, thịt sẽ được làm mát và đóng gói với công nghệ Oxy-Fresh 9 ngay tại nhà máy để ngăn ngừa vi khuẩn xâm nhập, giữ dưỡng chất cùng độ ngon của thịt, sản phẩm thịt mát MEATDeli được bảo quản xuyên suốt ở nhiệt độ 0 - 4 độ C từ nhà máy đến tận tay người tiêu dùng và có thời hạn sử dụng lên đến 9 ngày.

Trả lời thắc mắc về kiểm soát nguồn heo đầu vào, đại diện Tập đoàn Masan tại Long An cho hay, nhà máy áp dụng “3 tuyến kiểm” theo hướng dẫn của Bộ NN-PTNT và Cục An toàn thực phẩm - Bộ Y tế : heo khỏe mới được đưa về trại, đưa vào sản xuất ở nhà máy Meat Sài Gòn và thịt an toàn mới được xuất bán khỏi nhà máy. Và để ăn được món thịt heo mát MEATDeli theo chuẩn EU, theo vị này, tính bình quân trong mỗi bữa ăn, mỗi gia đình chỉ tốn thêm khoảng 1.300 đồng/người so với giá thịt mua tại các chợ.