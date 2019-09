Tốc độ tăng trưởng tín dụng chậm lại

Ông Nguyễn Hoàng Minh, Phó giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP.HCM, cho biết tốc độ tăng trưởng tín dụng của các ngân hàng trên địa bàn TP trong 9 tháng năm nay ước tăng 9,2% so với cuối năm 2018 và tăng 11,54% so với cùng kỳ năm ngoái.

So với những năm trước, tín dụng năm nay tăng thấp hơn, chẳng hạn năm 2016, 2017, 2018 tín dụng tăng tương ứng 11,9%, 12,41%, 10,92%. Diễn biến này phù hợp với định hướng của Ngân hàng Nhà nước năm 2019 tăng trưởng tín dụng 14%.

Dư nợ tín dụng vẫn tập trung chủ yếu vào lĩnh vực sản xuất kinh doanh , chiếm khoảng 70% tổng dư nợ; tín dụng trung dài hạn chiếm 51,6% tổng dư nợ... Dù vậy, tăng trưởng tín dụng cao hơn huy động vốn, các ngân hàng trong 9 tháng huy động tăng 9% so với cuối năm 2018 và tăng 10,84% so với cùng kỳ năm trước. Vốn huy động bằng tiền đồng chiếm 87,9% tổng tổng vốn huy động và tăng 8,73% so với cuối năm 2018.