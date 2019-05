Tôm, cá ngừ hưởng lợi từ thương chiến Mỹ - Trung

Ngày 10.5, Mỹ tiếp tục tăng thuế đối với sản phẩm cá ngừ Trung Quốc từ 10% lên 25%. Trung Quốc là nguồn cung cá ngừ lớn nhất cho Mỹ, đạt trên 18.000 tấn năm 2018.

tin liên quan Thủy sản gặp khó vì nhân dân tệ mất giá Thuế tăng, các nhà nhập khẩu Mỹ sẽ phải trả nhiều tiền hơn cho các hàng hóa Trung Quốc và cuối cùng là người tiêu dùng cá ngừ. Để tránh bị tác động Mỹ phải chuyển sang các nguồn cung thay thế trong đó có Việt Nam. Các doanh nghiệp Mỹ đã sớm chuẩn bị cho kịch bản tăng thuế đối với sản phẩm Trung Quốc khi mà trong 3 tháng đầu năm nay họ tăng nhập sản phẩm cá ngừ từ Việt Nam đến gần 70% (đạt gần 70 triệu USD) so với cùng kỳ năm 2018.

Mỹ hiện chiếm tới 42% thị phần xuất khẩu cá ngừ của Việt Nam so với 30% của năm 2018. Hiện Mỹ đang tăng cường nhập khẩu tất cả các mặt hàng cá ngừ của Việt Nam, nhất là các sản phẩm cá ngừ tươi sống và đông lạnh. Giá trị xuất khẩu cá ngừ tươi sống và đông lạnh của Việt Nam sang thị trường này đang tăng mạnh, tăng 78% so với 3 tháng đầu năm 2018.

Không chỉ Mỹ mà cả Trung Quốc cũng tăng nhập cá ngừ của Việt Nam để phục vụ nhu cầu nội địa và bảo đảm nguồn cung thay thế vì dịch tả lợn châu Phi đanh hoành hành. Tốc độ tăng trưởng trong 3 tháng đầu năm được cho là lên tới 3 con số.

Hai tháng đầu năm nay, lượng tôm tồn kho cao nên sản lượng nhập của Mỹ giảm. Sang tháng 3, lượng tôm nhập tăng trở lại đạt 48.741 tấn, tăng 6% so với tháng 3.2018. Trong số này, lượng tôm Trung Quốc sang Mỹ đạt 662 tấn, giảm 65% so với cùng kỳ năm 2018. Nguyên nhân suy giảm là do thuế 10% đối với 200 tỉ USD hàng hóa Trung Quốc từ giữa năm 2018.