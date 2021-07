Tồn hàng chục ngàn tấn nông sản vào vụ thu hoạch, nhiều tỉnh kêu gọi 'giải cứu'

Theo Sở NN-PTNT tỉnh Đồng Nai, do tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, ảnh hưởng lớn đến việc tiêu thụ nông sản trên địa bàn tỉnh, một lượng lớn nông thủy sản của tỉnh tại các hợp tác xã (HTX), trang trại… đang cần được kết nối tiêu thụ. Cụ thể: 20 tấn cá rô lai, 50 tấn cá tra, 50 tấn cà vồ đém của Trang trại chăn nuôi Sông Mây tại ấp Cây Xoài, xã Tân An, huyện Vĩnh Cửu, điện thoại liên lạc với ông Hoàng Văn Cần số 0942.019.744.

Chôm chôm nhãn, chôm chôm Thái, chôm chôm tróc của HTX nông nghiêp - thương mại - dịch vụ Xuân Lập tại phường Xuân Lập, thành phố Long Khánh, Đồng Nai; HTX nông nghiệp - dịch vụ - thương mai Bình Lộc tại xã Bình Lộc, TP.Long Khánh; HTX thương mại - dịch vụ - nông nghiệp Xuân Tân tại phường Xuân Tân, TP.Long Khánh; Tổ hợp tác Bảo Quang tại phường Bảo Quang, TP.Long Khánh.

Mặt hàng rau cần nước với khả năng cung ứng 5 - 10 tấn mỗi ngày tại HTX nông nghiệp Phương Nam ở xã Gia Kiệm, huyện Thống Nhất. Các sản phẩm nấm bào ngư với khả năng cung ứng 500 kg mỗi ngày tại HTX dịch vụ nông nghiệp và thương mại Nấm Lộc ở ấp 2A , xã Xuân Bắc, huyện Xuân Lộc. Các loại rau dền, rau lang, rau đay, mồng tơi với khả năng cung ứng 6 tấn mỗi ngày và 2 tấn rau cải mỗi ngày tại HTX rau sạch Tân Yên, xã Gia Tân 3, huyện Thống Nhất. Trứng cút với khả năng cung ứng 40.000 trứng mỗi ngày tại Trang trại cút Phạm Thị Tuyền, tổ 1, ấp chợ, xã Suối Nho, huyện Định Quán.

Tương tự, thông tin từ Trung tâm xúc tiến thương mại - đầu tư TP.HCM cho hay, nhiều trang trại, HTX tại tỉnh Đồng Tháp có nhiều nông sản đang vào vụ thu hoạch như nhãn, khoai lang, chanh, thủy sản, lúa gạo… đang gặp khó khăn trong tìm kiếm đầu ra. Giá nhãn từ 13.000 - 17.000 đồng/kg, khoai lang: 4.000 - 6.000 đồng/kg, chanh: 5000 - 10.000 đồng/kg… Người quan tâm có thể liên hệ với HTX nông sản An Hòa (nhãn), HTX sản xuất - dịch vụ nông nghiệp Hòa An (khoai lang), HTX Chanh An Hiệp, HTX đặc sản Đồng Tháp, Trung tâm xúc tiến thương mại, du lịch và đầu tư Đồng Tháp, Phòng Xúc tiến thương mại ITPC…