Tồn hơn 15 triệu tấn than, TKV tìm thêm thị trường mới

Ngày 26.11, thông tin từ Tập đoàn Công nghiệp Than khoáng sản Việt Nam ( TKV) , tính đến cuối tháng 11, đơn vị này đang tồn khoảng 15 triệu tấn than, tăng 7 triệu tấn so với cùng kỳ 2019. Ngoài ra, một đơn vị khác cũng kinh doanh , sản xuất than tại Quảng Ninh là Tổng công ty Đông Bắc tồn khoảng 2,5 triệu tấn.

Như vậy, tổng lượng tồn kho của ngành than tại Quảng Ninh đến thời điểm này lên tới 17,5 triệu tấn, cao nhất từ trước đến nay.

Lý giải nguyên nhân, một lãnh đạo Tập đoàn Công nghiệp Than khoáng sản Việt Nam (TKV) cho biết, do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 nên việc xuất khẩu “vàng đen” gặp khó khăn, dẫn đến lượng tồn kho lớn.

Cũng theo TKV, nguyên nhân khác khiến than “ế ẩm” là các doanh nghiệp nhiệt điện - khách hàng “ruột” của ngành than, cũng giảm thu mua.

“Thời gian qua, khu vực miền Trung và miền Nam liên tục có mưa bão, dẫn đến thủy điện tiêu thụ lớn, còn nhiệt điện giảm sản lượng, hoạt động cầm chừng. Đến hết tháng 11, việc bán than cho các doanh nghiệp nhiệt điện mới đạt khoảng 61%”, vị lãnh đạo TKV nói.

Cũng theo TKV, trong 11 tháng qua, doanh thu từ bán than của đơn vị đạt 58.331 tỉ đồng (bằng 73% kế hoạch và bằng 97% so với cùng kỳ). Dự kiến, năm 2020, TKV đạt doanh thu 121.000 tỉ đồng, giảm 17.000 tỉ đồng so với kế hoạch năm. Lợi nhuận ước đạt trên 2.500 tỉ đồng; nộp ngân sách đạt 18.000 tỉ đồng; duy trì tiền lương bình quân cho 96.000 công nhân ở mức 12,3 triệu đồng/tháng.

Theo tính toán, hết năm 2020, tổng lượng than tiêu thụ toàn của TKV đạt khoảng 42 triệu tấn, giảm 7 triệu tấn so với kế hoạch năm.

Trước tình hình trên, cả TKV và Tổng công ty Đông Bắc đang lên kế hoạch tìm kiếm thị trường mới, đặc biệt là thị trường ở nước ngoài như Philippin, Nhật Bản, Nga…