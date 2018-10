Tổng giám đốc Vietravel Nguyễn Quốc Kỳ: Vị thuyền trưởng chuyên vượt bão

Củng cố niềm tin Trải qua nhiều giai đoạn khủng hoảng, tôi mời tất cả nhân viên công ty ngồi lại với nhau, công bố kỳ tích, nhắc lại bài học truyền thống, củng cố thông điệp We are one - We are the one, để nhân viên tiếp tục tin tưởng, đi theo con đường mình dẫn dắt. Thành công của Vietravel hôm nay là nhờ sự kết nối, đoàn kết thành một khối thống nhất.