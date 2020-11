TP.HCM lập đoàn kiểm tra 'đường dây' có dấu hiệu kinh doanh đa cấp không phép

Theo đó, Sở Công thương TP.HCM đã nhận được văn bản của Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng cùng phản ánh của người dân về đường dây này.

Theo Sở Công thương TP, “đường dây” này có 5 cá nhân, tổ chức bao gồm: Công ty TNHH XNK Quốc tế Đại Hưng (P.Thới An, Q.12); Công ty TNHH sản xuất xuất nhập khẩu Kelsey One và Công ty TNHH Caster City VN (cùng ở P.Hiệp Thành, Q.12); hộ kinh doanh Đại Thành Group (P.Thới An, Q.12) và hộ kinh doanh Liên kết phát triển Vươn Cao (P.12, Q.Tân Bình). Công ty Kelsey One và Công ty Caster City VN do ông H.N.Th là người đại diện pháp luật. Hai công ty này có liên kết với nhiều hộ kinh doanh cá thể, đại lý tuyển dụng, đào tạo cho khách hàng mua, bán các sản phẩm chủ yếu do Công ty TNHH XNK Quốc tế Đại Hưng sản xuất.

Về cách thức hoạt động, các hộ kinh doanh , đại lý này đăng thông tin có nhu cầu tuyển dụng nhân viên bán hàng, thu ngân, kế toán thông qua các website rao vặt, tuyển dụng. Dù vậy, người xin việc vào làm không được ký hợp đồng lao động, không làm đúng các công việc như đăng tuyển mà bị yêu cầu mua các sản phẩm của Công ty TNHH XNK Quốc tế Đại Hưng. Sau đó, người mua tiếp tục đăng tin tuyển dụng như cách thức người trước thực hiện, dụ dỗ người khác tham gia để được hưởng tiền thưởng và hoa hồng bán hàng. Mỗi mã hàng trị giá 15 triệu đồng, giảm 15% còn 12,75 triệu đồng nhưng chỉ giao phiếu xuất kho, không giao hóa đơn bán hàng.

Về chính sách bán hàng và trả thưởng, sau khi mua đơn hàng đầu tiên và làm việc 10 ngày, khách hàng được quản lý mời lên phòng giám đốc chi nhánh để chia “gói đầu tư” có giá trị từ 75 - 165 triệu đồng; giới thiệu được 1 khách hàng cấp dưới, người giới thiệu được trả 600.000 đồng tiền hoa hồng. Khi mua một mã đơn hàng, người mua trở thành đại lý cấp 1 và được thăng lên các cấp quản lý cao hơn, thậm chí trở thành phó phòng kinh doanh khi phát triển các nhánh phía dưới theo yêu cầu.