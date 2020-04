TP.HCM sẽ tiếp tục mưa trái mùa trong 2 ngày tới

Sau nhiều ngày nắng nóng liên tiếp kéo dài, chiều muộn 8.4, một số quận, huyện trên địa bàn TP.HCM cùng một vài tỉnh miền Đông Nam bộ đã đón "cơn mưa vàng" giải nhiệt . Lượng mưa ít, rải rác khiến những khu vực không có mưa càng trở nên oi bức. Cho đến chiều hôm sau (9.4), trung tâm TP.HCM mới thật sự giảm nhiệt nhờ cơn mưa rào khá lớn, kéo dài khoảng 45 phút trên diện rộng.

Liên tiếp 2 ngày sau đó, các tỉnh khu vực Nam bộ được dự báo đón mưa dông rải rác nhưng chủ yếu tập trung ở các tỉnh phía Đông. Tại TP.HCM, có lúc gió to, trời nhiều mây nhưng không gây mưa, nhiệt độ cao, thời tiết oi bức khiến nhiều người cảm thấy khó chịu.

Tới khoảng 15 giờ chiều qua (12.4), mây đen kéo tới, mưa khá lớn, bắt đầu từ phía Đông quận 2, Bình Thạnh, sau đó lan dần về phía các quận trung tâm thành phố. Cơn mưa không kéo dài nhưng lượng mưa lớn cũng đủ khiến thời tiết trở nên mát mẻ hơn, nhiệt độ cao nhất giảm xuống còn khoảng 32 - 33 độ C.

Sáng nay (13.4), TP.HCM trời âm u, nhiều mây, nhiệt độ giảm xuống 26 - 32 độ C. Bản tin đầu ngày của Đài Khí tượng thủy văn khu vực Nam bộ cho biết theo dõi qua vệ tinh, mây đối lưu đang phát triển mạnh trên khu vực các tỉnh Tây Ninh, Bình Dương, Bình Phước, Long An, Tiền Giang, Đồng Tháp, An Giang, Kiên Giang, Sóc Trăng, Bến Tre, Trà Vinh, Vĩnh Long... gây mưa rào và dông, có nơi mưa vừa, mưa to. Trong những giờ tới, mây đối lưu sẽ tiếp tục phát triển gây ra mưa rào và dông cho các khu vực kể trên và có thể mở rộng sang khu vực lân cận khác như phía bắc TP.HCM, Long An, Bình Dương...