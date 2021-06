TP.HCM tính lùi thu phí hạ tầng cảng biển để hỗ trợ doanh nghiệp

Trao đổi với Thanh Niên, ông Bùi Hòa An, Phó giám đốc Sở GTVT TP.HCM cho biết đơn vị này đã gửi văn bản tham mưu UBND TP, đề nghị HĐND TP xem xét cho lùi thời gian thu phí hạ tầng cảng biển đến ngày 1.10 - chậm 3 tháng so với kế hoạch bắt đầu thu từ ngày 1.7 tới. Kiến nghị này nhằm hỗ trợ doanh nghiệp trong bối cảnh khó khăn do Covid-19