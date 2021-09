Trái phiếu bất động sản nhìn từ bom nợ Trung Quốc

Kỳ hạn phát hành trong khoảng từ 1 - 4 năm, lãi suất dao động trong khoảng 8,2 - 13%/năm, trong đó Công ty cổ phần BĐS Phát Đạt có mức lãi suất phát hành cao nhất 13%/năm. Như vậy, từ tháng 1 - 8, nhóm doanh nghiệp BĐS với khối lượng phát hành 107.980 tỉ đồng trên tổng giá trị 308.517 tỉ đồng. Trong đó, có khoảng 21,6% trái phiếu phát hành không có tài sản bảo đảm hoặc bảo đảm bằng cổ phiếu. Lãi suất phát hành dao động trong khoảng 8 - 13%/năm.

Dù đánh giá trái phiếu doanh nghiệp trở thành một kênh huy động vốn lớn và quan trọng trên thị trường nhưng Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc đầu tháng 9 đã có công văn yêu cầu các đơn vị trực thuộc giám sát, thắt chặt việc phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ, bởi việc phát hành riêng lẻ cũng bộc lộ nhiều rủi ro cho nhà đầu tư và có nguy cơ gây mất an ninh, an toàn nền tài chính quốc gia. Theo chỉ đạo trên, Ủy ban Chứng khoán nhà nước, Vụ Tài chính ngân hàng và Sở Giao dịch chứng khoán VN tập trung xây dựng các biện pháp thanh tra, giám sát, thắt chặt việc phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ không có tài sản đảm bảo, hoặc chất lượng tài sản đảm bảo và uy tín của doanh nghiệp phát hành thấp, nhằm hướng tới thị trường minh bạch, an toàn và hạn chế rủi ro.