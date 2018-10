Tràn lan mua bán ngoại tệ trái phép

Vụ đổi 100 USD bị phạt 90 triệu đồng: Công an Cần Thơ khẳng định việc xử phạt đúng quy định Ngày 24.10, Công an TP.Cần Thơ đã phát thông báo chính thức về việc đề nghị UBND TP.Cần Thơ ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Nguyễn Cà Rê (38 tuổi, ngụ P.An Hòa, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ) số tiền 90 triệu đồng; tịch thu 2,26 triệu đồng mà ông Rê đổi được từ 100 USD là theo điểm a, khoản 3, điều 24 Nghị định 96/2014 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng. Thông báo của Công an TP.Cần Thơ cũng cho biết căn cứ vào luật Xử lý vi phạm hành chính, tổ chức và cá nhân vi phạm có thể thực hiện các yêu cầu sau để giảm nhẹ việc nộp phạt: đề nghị tiền nộp phạt nhiều lần (theo quy định tại điều 79) hoặc đề nghị hoãn thi hành quyết định phạt tiền theo quy định tại điều 76; hay đề nghị giảm, miễn tiền phạt theo quy định tại điều 77. Trường hợp ông Rê có hoàn cảnh khó khăn thì làm đơn gửi UBND TP.Cần Thơ xem xét giải quyết theo quy định của pháp luật. Mai Trâm