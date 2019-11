Trở thành khách siêu VIP của VPBank sẽ được ưu ái những gì?

Tháng 6.2018, ngân hàng VPBank đã đặt ra một chuẩn phục vụ mới trong phân khúc khách hàng cao cấp tại thị trường Việt Nam bằng việc mở riêng một phòng chờ sang trọng tại sân bay quốc tế Nội Bài. Đây là lần đầu tiên một ngân hàng tại Việt Nam đầu tư riêng một phòng chờ sang trọng phục vụ cho khách VIP của mình tại sân bay.

Hơn một năm sau, ngân hàng này đã áp dụng chương trình ưu đãi phi tài chính đặc biệt dành cho những khách hàng có tổng tài sản tại VPBank từ 10 tỉ đồng trở lên. Cũng giống như sự xuất hiện của phòng chờ sân bay, những ưu đãi đặc quyền đã nhanh chóng được nhiều khách hàng đón nhận và đánh giá cao như là một biệt lệ đẳng cấp của VPBank trong phân khúc khách hàng cao cấp.

Vậy những ưu đãi đặc quyền đó là những gì?

Theo thông tin từ VPBank, gói ưu đãi đặc quyền này được chia ra ở bốn lĩnh vực, gồm ẩm thực, nghỉ dưỡng, golf và y tế. Với gói đặc quyền nghỉ dưỡng cao cấp, khách hàng được chọn 1 đêm nghỉ dưỡng miễn phí cho 2 người tại một trong 10 khu nghỉ dưỡng cao cấp tại Việt Nam. Nếu muốn, khách hàng có thể đặt thêm phòng với mức chiết khấu cao và nhiều quyền lợi “không tên nhưng giá trị” như nhận phòng sớm, trả phòng muộn, kèm theo các ưu đãi về chiết khấu cho dịch vụ đặt thêm tại khu nghỉ dưỡng.

Các ưu đãi đặc quyền lĩnh vực ẩm thực và thể thao cũng tương tự, mang đến một bữa ăn cao cấp miễn phí tại một trong 6 nhà hàng cao cấp tại Hà Nội và TP.HCM hay cơ hội so tài trên sân golf cao cấp.

Trong khi đó, đặc quyền y tế mang đến gói khám sức khỏe cao cấp dành cho 1 người, miễn phí tư vấn y tế hoặc hỗ trợ y tế miễn phí toàn cầu khi khám chữa bệnh tại nước ngoài do International SOS cung cấp.

Nhìn chung, bên cạnh các quyền lợi chính, các quyền lợi gia tăng đều tập trung vào việc phục vụ khách hàng chu đáo hơn, mang đến cảm giác “được phục vụ” và riêng biệt.

“Việt Nam đang là một trong những quốc gia có nền kinh tế phát triển nhanh, số người siêu giàu cũng tăng lên nhanh cả về số lượng và chất lượng. Khi tài sản của khách hàng lớn hơn, sự mong đợi của họ ở các ngân hàng không chỉ dừng lại ở mức lãi suất ưu đãi, họ muốn được chăm sóc tốt hơn, muốn có những đặc quyền mà đa số các khách hàng khác không thể có được”, đại diện phụ trách phân khúc khách hàng VIP của VPBank cho biết.

Theo Báo cáo Thịnh Vượng (Wealth Report 2019) do Công ty Knight Frank có trụ sở tại Anh công bố đầu năm nay, Việt Nam được dự báo là quốc gia có tốc độ tăng trưởng người siêu giàu nhanh nhất thế giới trong 5 năm tới. Theo báo cáo này, Việt Nam có 142 người siêu giàu sở hữu khối tài sản trên 30 triệu USD năm 2018. Ngoài ra, còn có 12.327 triệu phú, tăng 5% so với năm 2017. Số triệu phụ được dự báo sẽ tăng lên 15.776 người vào năm 2023.

Số người giàu tăng lên cũng có nghĩa họ sẽ là mục tiêu thu hút của các ngân hàng, và cuộc cạnh tranh chắc chắn sẽ rất khốc liệt. Khi đó, ngân hàng nào có uy tín, chất lượng phục vụ tốt và đặc biệt là mang lại những đặc quyền để khách hàng siêu giàu cảm nhận được họ ở một đẳng cấp khác biệt sẽ có nhiều lợi thế.

Tính đến cuối tháng 9.2019, phân khúc khách hàng giàu có của VPBank tăng trưởng 28% so với cùng kỳ năm 2018. Số khách hàng mới gia nhập phân khúc này cũng tăng hơn gấp đôi so với thời điểm một năm trước đó. Cùng với đó, mức tổng tài sản trung bình của một khách hàng trong phân khúc này gửi tại VPBank đã được cải thiện, tăng 28% so với năm 2018. Đặc biệt, chỉ số hài lòng khách hàng (NPS) luôn được duy trì ở mức 90%. Tỷ lệ khách hàng hài lòng cao đồng nghĩa rằng chất lượng dịch vụ và những ưu đãi đặc quyền đã đáp ứng được kỳ vọng của những khách hàng khó tính này.