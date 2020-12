Trung Quốc mua thép Việt Nam tăng hơn 12 lần

Theo số liệu của Hiệp hội Thép Việt Nam (VSA), trong tháng 11, sản lượng bán hàng thép các loại đạt hơn 2,4 triệu tấn, tăng mạnh gần 37% so với tháng 10 và tăng 21% so với cùng kỳ 2019. Sản lượng thép bán ra trong tháng 11 cũng lập kỷ lục tính từ tháng 3.2019. Riêng xuất khẩu thép trong tháng 11 cũng đạt số lượng 478.375 tấn, tăng 21,52% so với tháng 10 và tăng 40% so với cùng kỳ năm 2019.

Tính chung sau 11 tháng năm 2020, sản xuất thép các loại tại Việt Nam đạt hơn 23,33 triệu tấn, tăng 1% so với cùng kỳ năm 2019. Tuy nhiên, lượng thép tiêu thụ giảm gần 1%, đạt hơn 21 triệu tấn và xuất khẩu giảm 2,8% so với cùng kỳ 2019, đạt hơn 4,11 triệu tấn.

Đáng chú ý, xuất khẩu mặt hàng sắt thép sang thị trường Trung Quốc tăng hơn 12 lần so với cùng kỳ năm trước, trị giá 1,3 tỉ USD trong 10 tháng đầu năm 2020. Bên cạnh đó, các thị trường xuất khẩu chính của thép Việt Nam tiếp tục là ASEAN, Trung Quốc, Đài Loan, Mỹ…

Theo VSA, từ sau khi ca nhiễm Covid-19 đầu tiên xuất hiện vào tháng 11.2019 đến khoảng giữa năm 2020, tình hình sản xuất, tiêu thụ, đặc biệt là xuất khẩu thép hầu như không tăng trưởng. Xuất khẩu thép cũng mới lấy lại đà tăng trưởng trong những tháng cuối năm.