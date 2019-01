Trung Quốc, Mỹ, Ấn Độ… là các thị trường lớn nhập điện thoại lớn của Việt Nam

Theo Trung tâm thông tin công nghiệp và thương mại – Bộ Công thương, kết thúc năm 2018, kim ngạch xuất khẩu cả nước đạt trên 236,68 tỉ USD, tăng hơn 11% so với năm trước. Như năm trước, xuất khẩu vẫn tiếp tục có 10 nhóm hàng có kim ngạch xuất khẩu lớn và các nhóm hàng đều không có sự thay đổi. Tuy nhiên, trị giá xuất khẩu của từng nhóm hàng trong năm qua đã có mức tăng trưởng lớn so với năm trước.

Đáng chú ý là các nhóm hàng xuất khẩu có mức tăng trưởng cao như dệt may, điện thoại, giày dép, sắt thép, gỗ… Trong đó, mặt hàng điện thoại và linh kiện dẫn đầu kim ngạch đạt 49,08 tỉ USD, tăng 8,4% so với năm 2017, mặc dù trong tháng cuối năm 2018, kim ngạch nhóm hàng này sụt giảm gần 40% so với tháng 11.2018, đạt 2,87 tỉ USD.

Tin liên quan Mỗi tháng người Việt chi 1,3 tỉ USD cho điện thoại

Về thị trường, thống kê của Trung tâm thông tin công nghiệp và thương mại cho thấy, Trung Quốc đứng đầu trong các thị trường nhập khẩu điện thoại và linh kiện từ Việt Nam trong năm qua với kim ngạch trên 9,3 tỉ USD, chiếm hơn 19% tỷ trọng tăng hơn 31% so với năm trước. Thị trường nhập điện thoại lớn thứ 2 của Việt Nam là Mỹ, chiếm 11% tỷ trọng đạt 5,41 tỉ USD, tăng hơn 46% so với năm trước. Số liệu cũng cho thấy, năm qua, Ấn Độ cũng là một trong các quốc gia tăng nhập khẩu hàng điện thoại và linh kiện từ Việt Nam, đạt 814,3 triệu USD, nhưng tăng hơn 49% so với năm trước.

Ở chiều ngược lại, Mexico lại giảm mạnh nhập khẩu điện thoại và linh kiện từ Việt Nam, giảm gần 83% tương ứng với 89,57 triệu USD.