Trung Quốc tăng nhập khẩu cau non, Cục Trồng trọt khuyến cáo ‘không nên trồng’

Ghi nhận tại các tỉnh Tây nguyên cho thấy, việc Trung Quốc đang tăng thu mua quả cau non từ Việt Nam khiến giá của loại quả này tăng phi mã trong thời gian qua.

Theo các nhà vườn tại tỉnh Đắk Lắk , giá cau non tươi đang được thu mua trên 80.000 đồng/kg, cao gấp 5 - 6 lần so với cùng thời điểm năm 2020.

Đặc biệt, cau sấy khô có giá cao ngất ngưởng, lên tới 400.000 đồng/kg, cao hơn giá bán sản phẩm từ nhiều loại cây công nghiệp lâu năm, giá trị kinh tế cao như chè, cà phê.

Ở các tỉnh miền Bắc, cau được trồng nhiều tại Hải Phòng, Nam Định và đang có giá bán cao nhất trong nhiều năm nay với giá phổ biến trên 70.000 đồng/kg.

Cũng theo ghi nhận, cau non được thương lái thu mua xuất khẩu đi Trung Quốc với giá cao khiến giá cau giống cũng tăng phi mã. Tại Đắk Lắk năm 2019, giá cau giống khoảng 2.000 đồng/cây thì nay tăng lên 15.000 đồng/cây, riêng loại cây cao, đẹp thì lên tới 20.000 đồng.

Báo cáo thị trường xuất khẩu khẩu nông sản sang Trung Quốc trong tháng 8 vừa qua của Cục Chế biến và phát triển thị trường nông lâm sản (Bộ NN-PTNT) cũng ghi nhận, Trung Quốc tăng nhập khẩu cau non từ Việt Nam.

Trao đổi với Thanh Niên ngày 15.9, ông Nguyễn Như Cường, Cục trưởng Cục Trồng trọt (Bộ NN-PTNT), cho rằng nhu cầu tiêu thụ quả cau non ở trong nước không nhiều. Cây cau không phải là cây trồng, nông sản chính như lúa gạo, trái cây, rau tươi… nên nhu cầu tiêu thụ ở trong nước rất ít. Hiện tại, trên cả nước đều có vùng trồng cố định và có thị trường mua bán, ổn định giá cả.

Cũng theo ông Nguyễn Như Cường, việc Trung Quốc tăng mua cau non có thể do nhu cầu tiêu thụ quả này tăng đột biến, cũng có thể do "một nguyên nhân nào khác", khiến tăng giá mạnh trong thời gian qua. Nhưng hiện tượng tăng giá này thỉ mang tính đột biến và nhất thời chứ không theo quy luật thị trường như các sản phẩm nông sản hàng hóa khác đang xuất khẩu sang Trung Quốc.