Từ đầu năm đến nay, giá heo hơi các 'ông lớn' giảm 9.000 đồng/kg

Như vậy, trong gần 2 tháng qua, giá heo hơi c ủa C.P Việt Nam giảm khoảng 4.500 đồng/kg, từ 78.000 đồng, xuống 73.500 đồng/kg. Tuy nhiên, nếu tính trong giai đoạn trước và sau Tết Nguyên đán , giá heo hơi của các doanh nghiệp chăn nuôi lớn giảm đến 9.000 đồng/kg. Từ giữa tháng 1 đến đầu tháng 2.2021, do nhu cầu tiêu thụ tăng, nguồn cung chưa tăng kịp, giá heo hơi của C.P Việt Nam và một số doanh nghiệp lớn phía bắc vọt lên mức 82.500 đồng/kg, sau đó giảm 1 giá về 81.500 đồng/kg. Thậm chí, có ngày cao điểm, trên thị trường tự do heo hơi vọt lên 87.000 đồng/kg dịp trước Tết Nguyên đán. Đến đầu tháng 2.2021, sau khi có lời “kêu gọi” của Bộ NN-PTNT đối với các doanh nghiệp lớn trong ngành chăn nuôi đang chiếm thị phần lớn, giảm giá heo hơi để giúp bình ổn thị trường thịt heo trước tết, các doanh nghiệp giảm 2 lần xuống 79.500 đồng/kg…