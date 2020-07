Từ tháng 7, nhà mạng sẽ chặn “cuộc gọi rác”

Cần chế tài xử phạt nặng Để dọn "cuộc gọi rác" cũng như sim rác, cần có quy định rõ ràng về trách nhiệm của nhà mạng và chế tài xử phạt nặng. Lý do vấn nạn rác viễn thông vẫn tồn tại nhiều năm nay chưa xử lý triệt để được do liên quan đến doanh thu, lợi nhuận của nhà mạng. Vì thế, cần quy định rõ quyền của người dân trong trường hợp bị tấn công làm phiền quá nhiều bằng sim rác, "cuộc gọi rác" như khởi kiện hoặc được đền bù thiệt hại. Chỉ khi đó, những đối tượng phát tán mới sợ và nhà mạng mới quyết tâm làm chặt hơn, xử lý vấn nạn này. Ông Võ Đỗ Thắng, Giám đốc Trung tâm đào tạo an ninh mạng Athena