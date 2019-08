USD tiếp tục giảm nhanh

Giá USD tại Vietcombank giảm 20 đồng, giá mua xuống 23.140 đồng, giá bán xuống 23.260 đồng. Vietinbank mua USD với giá 23.130 đồng, bán ra 23.260 đồng… Ngân hàng Nhà nước giảm tỷ giá trung tâm 5 đồng/USD, còn 23.102 đồng/USD - đây là ngày thứ 2 liên tiếp, tỷ giá trung tâm giảm. Đồng bạc xanh trên thị trường tự do giảm 10 - 20 đồng/USD, trong đó giá mua giảm nhanh hơn với mức 20 đồng, còn 23.210 đồng/USD; bán ra giảm 10 đồng, còn 23.240 đồng/USD.

Giá USD trên thị trường quốc tế cũng giảm so với các ngoại tệ mạnh khác, chỉ số USD-Index biến động tăng giảm liên tục, ở mức 97,64 điểm. Mới đây Tổng thống Mỹ Donald Trump đã phàn nàn giá USD đang ở mức quá cao và cho rằng do Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) cần giảm thêm lãi suất USD. Đó là một trong những lí do khiến đồng bạc xanh giảm giá. Ở phía bên kia, Ngân hàng Trung ương Trung Quốc (PBOC) đã tăng tỷ giá tham chiếu nhân dân tệ (CNY) lên 7,0039 CNY đổi một USD, đây là mức giá thấp nhất kể từ tháng 4.2008 đến nay.