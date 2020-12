Ưu tiên nghiên cứu, phát triển và ứng dụng AI, Blockchain…

Danh mục có 4 lĩnh vực chính gồm công nghệ số (Digital technologies), vật lý (Physics), công nghệ sinh học (Biotechnologies), năng lượng và môi trường (Energy and Environment). Trong đó, công nghệ số có trí tuệ nhân tạo (AI), Internet vạn vật, công nghệ phân tích dữ liệu lớn, công nghệ chuỗi khối (blockchain), điện toán đám mây, điện toán lưới, công nghệ mạng thế hệ sau (5G, 6G, NG-PON, SDN/NFV, SD-RAN, SD-WAN Network Slicing, LPWAN, IO-Link Wireless), công nghệ an ninh mạng thông minh, tự khắc phục và thích ứng… Đối với lĩnh vực vật lý có robot tự hành, robot cộng tác, phương tiện bay không người lái, phương tiện tự hành dưới nước, in 3D tiên tiến, công nghệ chế tạo vật liệu nano…