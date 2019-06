Vẫn chưa an tâm với giá xăng

Theo báo cáo của Bộ Tài chính, tính đến hết ngày 31.3, số dư Quỹ bình ổn giá xăng dầu đã âm hơn 620,6 tỉ đồng. Tổng số trích quỹ bình ổn giá trong quý 1/2019 (từ ngày 1.1 - 31.3.2019) là 1.659 tỉ đồng.

Theo liên bộ Công thương - Tài chính, bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới trong 15 ngày trước ngày 17.6 là 64,283 USD/thùng xăng RON92 (dùng để pha chế xăng E5RON92), giảm 9,007 USD/thùng so với kỳ trước; 66,017 USD/thùng xăng RON95, giảm 9,141 USD/thùng so với kỳ trước; 72,713 USD/thùng dầu diesel 0.05S, giảm 8,589 USD/thùng so với kỳ trước; 72,874 USD/thùng dầu hỏa, giảm 7,857 USD/thùng so với kỳ trước và 381,093 USD/tấn dầu mazút 180CST 3.5S, giảm 33,301 USD/tấn so với kỳ trước.