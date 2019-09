Vẫn chưa tìm thấy 2 người trúng Vietlott gần 100 tỉ đồng

Trước đó, tại kỳ quay số mở thưởng số 495 sản phẩm Mega 6/45 ngày 20.9, Công ty TNHH MTV Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) xác định có 2 vé trúng thưởng Jackpot với giá trị giải thưởng hơn 99,4 tỉ đồng, được phát hành tại Đà Nẵng và An Giang.

Bộ số trúng thưởng là 07 - 12 - 24 - 29 - 31 - 45. Qua xác định từ hệ thống kinh doanh xổ số tự chọn, Vietlott xác định có 2 vé trúng Jackpot , chủ nhân mỗi vé sẽ nhận số tiền trúng thưởng hơn 49,7 tỉ đồng.

Thông báo của Vietlott cũng cho biết, khách hàng thứ nhất tự chọn Bao 12 với dãy số 05 - 07 - 08 - 12 - 24 - 25 - 29 - 30 - 31 - 35 - 38 - 45 tại điểm bán hàng 97 đường Nguyễn Văn Thoại, An Hải Đông, quận Sơn Trà, Đà Nẵng; và khách hàng thứ hai mua 5 dãy số do hệ thống chọn tại Tôn Thất Đạm, tổ 23, ấp Hòa Long 4, thị trấn An Châu, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang.

Theo quy định của Bộ Tài chính tại Thông tư số 111/2013/TT-BTC, người sở hữu vé trúng thưởng sẽ phải thực hiện nghĩa vụ nộp thuế theo quy định hiện hành khi lĩnh thưởng. Cụ thể, khách hàng may mắn trúng giải độc đắc này sẽ phải đóng thuế thu nhập cá nhân 10%.

Như vậy, sau khi thực hiện nghĩa vụ thuế, mỗi người chơi may mắn trúng giải độc đắc của loại hình này sẽ nhận về khoản thực lĩnh khoảng 44,8 tỉ đồng. Thời hạn lĩnh thưởng là 60 ngày kể từ ngày công bố giải thưởng. Quá thời hạn trên, giải sẽ bị hủy và sung vào hạng mục thu nhập khác của Vietlott