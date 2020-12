Vẫn lo giá thịt heo tết này tăng cao

Trao đổi với Thanh Niên chiều 29.12, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Phùng Đức Tiến tái khẳng định giá thịt heo Tết Tân Sửu sẽ không tăng mạnh như tết năm trước. Lý do các cơ sở chăn nuôi lớn đã bảo đảm an toàn dịch và từ 80 - 85% trang trại quy mô nhỏ cũng đảm bảo an toàn dịch bệnh trong chăn nuôi. Cả nước hiện có 26,2 triệu con heo, bằng 85% lượng heo của cả nước tại thời điểm trước dịch. Không đưa ra mức giá heo hơi sẽ khoảng bao nhiêu dịp tết này, ông Phùng Đức Tiến thông tin: So đầu năm thì lượng heo tái đàn tăng 29% và bên cạnh thịt heo còn có nhiều sản phẩm thịt khác thay thế như gà, bò, tôm, cá… Sản lượng trâu bò, gia cầm phục vụ Tết Nguyên đán tăng mạnh, dự báo thị trường ổn định giá, không gây thiếu hụt tăng nóng.