Vàng bị bán tháo, giá USD tiếp tục tăng

Quỹ đầu tư vàng lớn thế giới SPDR bán mạnh 7,95 tấn vàng trong đêm 14.8, lượng vàng nắm giữ còn 776,65 tấn. Đây là ngày bán thứ 7 kể từ đầu tháng 8 đến nay và cũng là ngày bán mạnh nhất. Tổng cộng số vàng quỹ này bán ra là 23,55 tấn vàng. Lực xả mạnh, giá vàng thế giới không thể tăng lên được nên giảm 3 USD/ounce, xuống còn 1.192 USD/ounce, có thời điểm còn 1.190 USD/ounce.

Trong nước, giá vàng cũng cùng hướng với thế giới khi giảm thêm 30.000 đồng/lượng vào sáng 15.8. Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC mua vàng còn 36,54 triệu đồng/lượng, bán ra 36,71 - 36,73 triệu đồng/lượng. Giá vàng SJC cao hơn thế giới 2,7 triệu đồng/lượng.

Ngược với giá vàng, giá USD trên thị trường thế giới tiếp tục tăng so với các ngoại tệ khác. Chỉ số USD-Index tăng 0,4 điểm so với chiều 14.8, lên 96,72 điểm. Giá USD tự do trong nước cũng tăng mạnh 20 - 40 đồng/USD, trong đó giá bán tăng mạnh hơn mua. Mỗi đồng bạc xanh được mua vào với giá 23.520 đồng, bán ra 23.570 đồng. Ngân hàng Nhà nước giảm tỷ giá trung tâm 1 đồng, xuống 22.685 đồng/USD.

Các ngân hàng thương mại vẫn giữ giá USD ở mức cao. Eximbank, Vietcombank… công bố giá mua ở mức 23.270 đồng/USD, bán ra 23.350 đồng/USD. Giá bán USD của các ngân hàng thương mại đang sát mức kịch trần 23.365 đồng/USD.

Sức nóng trên thị trường USD được “chia lửa” khi lãi suất tiền đồng trên thị trường liên ngân hàng liên tục duy trì ở mức cao. Theo công bố từ Ngân hàng Nhà nước, lãi suất trên thị trường liên ngân hàng ngày 13.8 đều trên mức 4%/năm, đặc biệt lãi suất qua đêm ở mức 4,24%/năm, kỳ hạn 1 tháng lên 4,4%/năm, 3 tháng ở mức 4,6%/năm… Lãi suất tiền đồng ở mức cao khiến các ngân hàng có trạng thái ngoại tệ lớn sẽ phải cân nhắc bán bớt ngoại tệ khi cần tiền đồng.