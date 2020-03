Vàng chạm 48 triệu đồng/lượng: Nhà đầu tư chờ chốt lãi?

Trong nước, mở cửa sáng nay, 2 8.3 vàng SJC được Tập đoàn Vàng bạc đá quý DOJI niêm yết ở mức 47 triệu đồng/lượng chiều mua vào và 47,9 triệu đồng/lượng chiều bán ra. Giá ngược chiều thế giới, tiếp tục tăng cao nhất tới 750.000 đồng/lượng ở chiều bán ra. Khoảng cách giữa 2 chiều mua vào và bán ra vẫn chưa được thu hẹp do chiều bán ra tăng cao nhất tới 750.000 đồng nhưng chiều mua vào chỉ tăng nhẹ khoảng 200.000 - 300.000 đồng/lượng, dẫn đến giá chênh 2 chiều tới 1 triệu đồng mỗi lượng.

Tính từ đầu tuần, giá vàng đã vọt tăng từ mức 46 triệu đồng/lượng lên gần 48 triệu đồng/lượng. Đà tăng giá này mang lại lợi nhuận hơn 4,3% cho các nhà đầu cơ trong nước chỉ trong vòng 1 tuần. Tuy nhiên, liệu có nên bán vàng thời điểm này?

Vàng là sự lựa chọn an toàn trong đại dịch Covid-19

Chuyên gia tư vấn thị trường vàng toàn cầu The Perth Mint Kevin Rich cho biết, mọi người lo sợ giá vàng đảo chiều khi mua lúc này nhưng mức giảm là do các nhà đầu tư bán vàng - một loại tài sản có tính thanh khoản tốt để bù đắp vào tài khoản ký quỹ cho các thị trường hàng hóa khác. Khối tiền khổng lồ cùng với lượng tiền cũng hàng ngàn tỉ USD do Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) "bơm" vào nền kinh tế là yếu tố hỗ trợ mạnh đối với vàng. Ước tính, Fed có thể bơm tới 4.500 tỉ USD để giải cứu kinh tế Mỹ. Đây là hành động mạnh mẽ hơn cả những gì cơ quan này đã làm trong khủng hoảng tài chính 2008.