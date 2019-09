Vàng dự báo còn tiếp tục tăng

Giá vàng miếng SJC ngày 22.9 mua vào ở mức 41,9 triệu đồng/lượng, bán ra 42,2 triệu đồng/lượng, so với đầu tuần qua tăng từ 300.000 - 350.000 đồng/lượng. Trong khi giá vàng thế giới có mức tăng mạnh hơn, tới 27 USD/ounce, đóng cửa tuần qua ở 1.517 USD/ounce. Có thời điểm giá tăng lên gần 1.520 USD/ounce, thị trường xuất hiện lực bán nhưng khi giảm gần sát mức 1.480 USD/ounce, xuất hiện lực mua.

Mặc dù Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) giảm lãi suất USD thêm 0,25%, xuống còn 1,75 - 2%, đây là lần thứ 2 giảm lãi suất trong năm, nhưng cũng không làm cho vàng tăng giá. Thị trường dự báo phần nào về điều này sẽ xảy ra, cộng thêm lực tăng của vàng trước đó, nên khi thông tin công bố, các nhà đầu tư không ngạc nhiên mà bán ra làm giá giảm. Chất xúc tác khiến vàng tăng lại trong ngày cuối tuần đến từ căng thẳng thương mại Mỹ - Trung Quốc , Mỹ trừng phạt Iran…

Theo kết quả khảo sát của Kitco News về giá vàng trong tuần tới, 19 chuyên gia thị trường đã tham gia cuộc khảo sát ở Phố Wall, trong đó có 9 người (tương đương 47%) dự báo vàng tăng, mức dự báo không thay đổi so với tuần trước; 4 người (tương đương 21%) dự báo giá giảm, giảm 3% so với tuần trước; 6 người còn lại tương đương 32% cho rằng giá đi ngang, tăng 8% so với tuần trước.

Trong khi đó, lượng người tham dự khảo sát trên Street Main giảm khoảng 450 người, còn 1.033 người. Kết quả, tổng cộng có 613 người, tương đương 59%, kêu gọi vàng tăng giá, số người dự báo tăng giá giảm 2% so với tuần trước. Một con số khác, 247 người tương đương 24% dự đoán vàng sẽ giảm, tăng 1%. 176 người còn lại, tương đương 17%, đã nhìn thấy một thị trường đi ngang.