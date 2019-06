Vàng dự báo sẽ còn tăng

Với mức tăng khoảng 30 USD/ounce trong tháng 5, giá vàng thế giới tăng tương đương 2,5%, với mức 1.306 USD/ounce. Cuộc chiến thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc đã khiến vàng tăng giảm liên tục trong thời gian qua. Kết quả cuộc khảo sát Phố Wall giá vàng trong tuần tới, trong tổng số 15 chuyên gia có 11 người cho rằng vàng sẽ tăng trong tuần tới (tương đương 73%), 4 người bỏ phiếu giá vàng đi ngang và không ai dự báo giá giảm.

Trong khi đó, có 450 người được hỏi tham gia cuộc thăm dò trực tuyến, tổng cộng có 242 cử tri (tương đương 54%) kêu gọi vàng tăng giá; 123 người (tương đương 27%) dự đoán vàng sẽ giảm; 83 người còn lại (19%) dự báo giá đi ngang.

Kết thúc tháng 5, giá vàng trong nước khá im ắng khi nhu cầu vàng không mấy gia tăng. Giá vàng miếng SJC tăng 260.000 đồng/lượng so với đầu tháng, mức tăng chậm hơn so với giá vàng thế giới. Do đó không đủ hấp dẫn nhà đầu tư tham gia “lướt sóng” vàng.

Giá USD tự do ngày 2.6 giảm 10 đồng, giá mua còn 23.400 đồng, giá bán còn 23.420 đồng. Các ngân hàng mua - bán USD ở mức 23.370 - 23.470 đồng. Giá USD trên thị trường thế giới giảm so với các ngoại tệ mạnh khác, đặc biệt với bảng Anh và euro, chỉ số USD-index còn 97,74 điểm giảm khoảng 0,3 điểm so với ngày trước đó. Giá nhân dân tệ (CNY, Trung Quốc) vẫn dao động quanh mức 6,9023 CNY đổi 1 USD.