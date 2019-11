Vàng giảm, có nên mua?

Biến động trên thị trường vàng đã tác động đến giá USD tự do, tăng khoảng 40 - 50 đồng/USD trong những ngày cuối tuần, giá mua đồng bạc xanh lên 23.230 - 23.240 đồng, bán ra lên 23.270 đồng. Trong khi đó, giá USD tại các ngân hàng thương mại cuối tuần duy trì ở mức giá thấp 23.140 - 23.150 đồng/USD mua vào, bán ra ở 23.250 đồng/USD. Nguyên nhân khiến USD tự do tăng mạnh do chênh lệch giá vàng trong nước chuyển đổi trạng thái từ mức thấp hơn giá thế giới 200.000 đồng/lượng lên cao hơn 400.000 - 650.000 đồng/lượng. Riêng giá vàng nguyên liệu đang cao hơn giá thế giới khoảng 400.000 đồng/lượng, giá mua vào ở mức 41,26 triệu đồng/lượng, bán ra ở mức 41,36 triệu đồng/lượng. Với mức chênh lệch giá vàng trong và ngoài nước, khả năng thị trường gom USD mua vàng.