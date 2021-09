Vàng giảm mạnh, lãi suất tiết kiệm tăng

Giá vàng giảm kỷ lục

Vàng miếng SJC ngày 17.9 giảm giá mạnh 550.000 - 650.000 đồng/lượng, mức giảm mạnh nhất kể từ đầu năm đến nay, đâm “thủng” ngưỡng 57 triệu đồng/lượng đã cầm cự từ nhiều tháng trở lại đây. Giá mua vào tại Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC còn 56 triệu đồng/lượng và bán ra 56,65 triệu đồng/lượng. Eximbank mua vàng miếng SJC với giá 56,15 triệu đồng/lượng và bán ra 56,65 triệu đồng/lượng... Dù vậy, mức giảm này của vàng trong nước chưa thấm vào đâu so với đà lao dốc của vàng trên thị trường quốc tế.

Theo ông Trần Thanh Hải, một yếu tố khiến nhiều người cần cân nhắc khi mua vàng là trong thời gian thực hiện giãn cách, nhiều người giữ vàng không thể bán vàng lấy tiền đồng để trang trải cuộc sống. Chính vì thế, người mua vàng cần cân nhắc nên giữ tài sản gì vào thời điểm này cho hợp lý. Hôm qua, vàng Hôm qua, vàng thế giới mất tới 30 USD/ounce, xuống còn 1.763 USD/ounce, có thời điểm giảm 50 USD/ounce, xuống đến 1.757 USD/ounce. Quy đổi theo giá USD của Vietcombank, giá vàng thế giới còn 48,63 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). Có thể thấy, dù có mức giảm mạnh nhất từ nhiều tháng trở lại đây, nhưng giá vàng miếng SJC vẫn cao hơn quốc tế hơn 8 triệu đồng/lượng.

Đại diện Công ty CP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) cho biết giá vàng thế giới giảm mạnh do những thông tin liên quan đến động thái siết chặt chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (FED). Yếu tố này tác động giá vàng những ngày gần đây và được dự báo sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến kim loại quý cho đến khi nào thị trường xác định được rõ ràng về những định hướng chính sách của FED. Áp lực bán vàng trên thị trường quốc tế tăng mạnh sau khi Mỹ công bố thông tin kinh tế khả quan như doanh số bán lẻ tăng. Nhiều dự báo trên thị trường quốc tế cho rằng vàng có khả năng tiếp tục giảm xuống 1.700 USD/ounce. Các nhà đầu tư vàng trong nước chỉ có thể “ngỡ ngàng” khi thấy mức giá giảm mạnh trong thời điểm cả thị trường thực hiện giãn cách xã hội mà không làm gì được. Các đơn vị kinh doanh vàng lớn vẫn đóng cửa ngừng kinh doanh để phòng chống dịch Covid-19.

Lãi suất tiết kiệm giữ chân tiền nhàn rỗi

Một số người dân thấy vàng giảm giá có dự định mua, nhưng sau đó lại thay đổi ý định khi lãi suất tiết kiệm điều chỉnh tăng lên. Chị Quỳnh Anh (Q.Bình Thạnh, TP.HCM) cho biết đầu năm nay chị gửi tiết kiệm 2 tỉ đồng ở Vietcombank, kỳ hạn 6 tháng với lãi suất 3,8%/năm. Dự định là khi đáo hạn chị sẽ rút ra mua vàng vì giá vàng giảm, nhưng nhìn lại thấy sổ đã tự động tái tục với lãi suất tăng lên 4%/năm, số tiền lãi thu về cũng được 40 triệu đồng nhập vào gốc. “Thôi thì gửi tiết kiệm tiếp chứ giờ đang thực hiện giãn cách, không ai bán vàng, mà lỡ giá vàng sắp tới còn giảm nữa thì vốn cũng không bảo toàn được chứ tính gì đến lời. Nếu mua vàng thời điểm này thì ít nhất 6 tháng sau giá phải tăng lên hơn 1 triệu đồng/lượng mới bằng tiền gửi ngân hàng (NH). Mà giá vàng thì hên xui quá”, chị Quỳnh Anh cho hay.

Gần đây, Vietcombank đã điều chỉnh tăng lãi suất 0,2%/năm ở một số kỳ hạn so với đầu năm, chẳng hạn 3 tháng lên 3,4%/năm, 6 tháng lên 4%/năm... Một số NH thương mại tăng lãi suất huy động tiết kiệm tiền đồng qua kênh online từ 0,1 - 0,6%/năm so với lãi suất gửi tại quầy. Chẳng hạn, NH TMCP Nam Á (NamABank) tăng lãi suất tiết kiệm online 0,4% đến 0,6% so với lãi suất tại quầy. Theo đó, kỳ hạn 12 tháng lên đến 6,8%, kỳ hạn 7 tháng 6,5%, và kỳ hạn 6 tháng 6,4%. NH Sacombank mới đây triển khai ưu đãi dành cho khách hàng cá nhân tham gia gửi tiết kiệm trực tuyến trên ứng dụng Sacombank Pay hoặc NH điện tử (Internet Banking, Mobile Banking) với mức lãi suất cao hơn giao dịch tại quầy lên đến 0,5%/năm. Cụ thể lãi suất tiết kiệm tiền đồng kỳ hạn 6 tháng là 4,3%/năm, 12 tháng 5,3%/năm, 13 tháng 5,8%/năm, 36 tháng 5,8%/năm... Thế nhưng cũng có một số nhà băng giảm lãi suất tiết kiệm huy động tiết kiệm tại quầy từ 0,1 - 0,2%/năm tùy từng kỳ hạn.