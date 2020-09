Vàng lao dốc

Hiện tượng lạ là, vàng trong nước đắt hơn thế giới tới 3 triệu đồng/lượng dù lực mua không có. Đại diện Công ty SJC cho biết thị trường giao dịch vàng trong ngày 24.9 vẫn rất yếu, bất chấp mức giá thấp nhất trong vòng 2 tháng trở lại đây. Thế nhưng khi được hỏi về việc giá trong nước vẫn cố neo cao hơn thế giới từ 2,8 - 3 triệu đồng/lượng mà không giảm thêm, đại diện Công ty SJC cho hay các đơn vị kinh doanh vàng nhìn nhau đưa ra giá nên không thể giảm xuống sâu hơn.

Ông Phan Dũng Khánh, giảng viên Trường BizLight, lý giải hiện tượng vàng trong nước vẫn cao hơn thế giới 3 triệu đồng/lượng do các đơn vị làm giá, cố giữ cao chứ thị trường không ai mua bán thì nguyên tắc giá sẽ phải giảm. Ông Trần Thanh Hải, Chủ tịch HĐQT Công ty CP vàng bạc đá quý SJC Phú Thọ, phân tích mãi lực thị trường vàng yếu mà giá không giảm là do đợt vừa rồi một số doanh nghiệp ôm vàng giá cao để chuẩn bị làm nữ trang cuối năm. Thêm vào đó, đợt sóng giảm giá vàng thế giới có thể đảo chiều bất cứ lúc nào vào cuối tháng này khi cuộc tranh luận đầu tiên giữa 2 ứng cử viên tổng thống Mỹ vào ngày 29.9 diễn ra. Do đó các đơn vị giữ giá vàng ở mức cao do sợ vàng quay đầu tăng giá trở lại.