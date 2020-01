Vàng quay đầu giảm mạnh 500.000 đồng/lượng chỉ trong 1 giờ

Giá vàng đã biến động không ngừng theo hướng giảm chỉ sau 1 giờ mở cửa thị trường. Mức giá 45 triệu đồng mỗi lượng vàng chưa kịp đứng vững đã phải lùi lại khá sâu, Công ty CP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) giảm 500.000 đồng/lượng so với mức giá mở cửa, mua vào còn 44,1 triệu đồng/lượng, bán ra 44,5 triệu đồng/lượng. Tập đoàn Doji giảm giá vàng miếng SJC 300.000 đồng, mua vào còn 44,05 - 44,08 triệu đồng/lượng, bán ra 44,4 triệu đồng/lượng. Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC giảm 300.000 đồng mỗi lượng vàng miếng, mua vào còn 44 triệu đồng, bán ra 44,5 triệu đồng. Eximbank đã thay đổi giá 14 lần chỉ trong 1 giờ, mua vào còn 44 triệu đồng/lượng, bán ra 44,4 triệu đồng/lượng, mức giá cao nhất của đơn vị này vào đầu ngày lên 45 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra và mua vào 44,5 triệu đồng/lượng. Các đơn vị kinh doanh đã điều chỉnh giá tương đồng hơn thế nhưng vẫn giữ khoảng cách giá mua thấp hơn bán lên 500.000 đồng/lượng.

Vàng thế giới đã giảm 25 USD/ounce so với mức giá đầu ngày, còn 1.587 USD/ounce sau khi lập mức cao 1.612 USD/ounce. Vàng mất đà tăng sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Mỹ không bị thương vong sau cuộc trả đũa phóng tên lửa của Iran vào sáng 8.1 vào căn cứ quân sự của Mỹ tại Iraq, đồng thời Mỹ chưa có kế hoạch tấn công Iran. Sau khi phóng tên lửa, phía Iran cho rằng sẽ dừng tấn công nếu Mỹ không có phản hồi.

Với mức tăng khá mạnh của vàng SJC từ đầu tuần đến nay, liên tục phá các mức 43, 44 và nay chạm đến mức 45 triệu đồng mỗi lượng, nhiều người nhấp nhổm có nên mua vàng thời điểm này do lo sợ giá sẽ còn tiếp tục tăng. So với đầu năm, giá vàng miếng SJC tăng 2,3 triệu đồng/lượng, chính vì tăng khá nhanh nên người mua thận trọng khi thị trường bán vàng chốt lời sẽ kéo giá giảm xuống. Đó là chưa kể ngay tại thời điểm mua vàng, người mua đã chấp nhận lỗ 500.000 đồng/lượng do chênh lệch giá mua và bán của các đơn vị kinh doanh vàng hiện nay khá cao.