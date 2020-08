Vàng tăng lên gần 61 triệu đồng/lượng, Ngân hàng nhà nước can thiệp khi cần

Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn – SJC mua vàng miếng SJC với giá 59,55 triệu đồng/lượng, bán ra 60,8 – 60,82 triệu đồng/lượng. Eximbank đã thay đổi 12 lần giá trong sáng 6.8, giá sau luôn cao hơn giá trước và mua vào lên 59,4 triệu đồng/lượng, bán ra 60,4 triệu đồng/lượng…. Trong khi vàng miếng SJC tăng 1,3 triệu đồng/lượng, vàng nữ trang, vàng nhẫn 4 số 9 (cùng chất lượng với vàng miếng SJC) tăng nhẹ 500.000 đồng/lượng và thấp hơn giá thế giới 880.000 đồng/lượng. Công ty SJC mua vàng nhẫn 4 số 9 với giá 55,45 triệu đồng/lượng, bán ra 56,65 triệu đồng/lượng. Đại diện Công ty SJC cho biết lực mua cao hơn bán nên giá tăng nhanh.

Giá vàng miếng SJC đang bị đẩy lên quá nhanh, trong khi giá thế giới ít biến động làm cho SJC cao hơn lên 3,5 triệu đồng/lượng. Giá thế giới vẫn loanh quanh ở mức 2.042 USD/ounce. Đây là tuần tăng giá thứ 9 liên tiếp của vàng.

Trước đà tăng giá của vàng, Ngân hàng Nhà nước cho biết sẽ có các giải pháp và đủ nguồn lực để bình ổn thị trường nếu có diễn biến bất thường. Vàng thế giới tăng vượt 2.000 USD/ounce do nhu cầu đầu tư vào vàng như một tài sản an toàn ngày càng tăng trong giai đoạn hiện nay. Mặc dù giá ở mức cao nhưng người dân không đổ xô đi mua vàng như trước đây, thị trường vàng miếng trầm lắng, doanh số mua, bán vàng đã giảm khoảng 30% so với cùng thời điểm năm ngoái. Giá vàng nguyên liệu và một số loại vàng miếng thương hiệu khác vàng miếng SJC duy trì ở mức thấp hơn giá vàng quốc tế quy đổi.