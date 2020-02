Vàng tăng vọt hơn 1 triệu đồng/lượng

Sở dĩ vàng có bước đột phá về giá do đang hưởng lợi trước sự lo lắng của thị trường về những ảnh hưởng dịch Covid-19 lên nền kinh tế thế giới

Ngày 21.2, giá vàng miếng SJC trên thị trường tăng 650.000 đồng/lượng so với giá chiều 20.2, Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC mua vàng với giá lên 45,25 triệu đồng/lượng, bán ra 45,65 - 45,67 triệu đồng/lượng. Giá bán vàng nhẫn 4 số 9 lên 45,75 - 45,85 triệu đồng/lượng, mua vào 45,25 triệu đồng/lượng. Các cửa hàng vàng bạc đá quý PNJ mua vàng với giá 44,95 triệu đồng/lượng, bán ra 45,55 triệu đồng/lượng… Đây là mức giá cao nhất kể từ đầu năm đến nay. Như vậy, vàng miếng SJC đã tăng 1,2 triệu đồng mỗi lượng so với giá đầu tuần và tăng 2,9 triệu đồng/lượng so với đầu năm, tương ứng 6,78%.