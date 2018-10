Vay 'chơi' chứng khoán tăng, công ty chứng khoán lợi lớn

Khoản lãi từ cho vay ký quỹ (margin) đóng góp đáng kể vào lợi nhuận 9 tháng của các công ty chứng khoán.



Cụ thể doanh thu hoạt động của SSI đạt 861,3 tỉ đồng, tăng 40% so với cùng kỳ năm trước và lợi nhuận sau thuế quý 3 tăng mạnh đạt 452 tỉ đồng, gấp hơn 3 lần so với cùng kỳ năm 2017. Bên cạnh hoạt động môi giới, tự doanh thì lãi vay từ margin cũng đem lại nguồn thu lớn cho SSI với hơn 156 tỉ đồng, tăng 19% so với quý 2.2018. Lũy kế sau 9 tháng, SSI ghi nhận khoản lãi từ cho vay lên 537,5 tỉ đồng, tăng gần 46% so với cùng kỳ năm 2017. Tính đến hết tháng 9, SSI duy trì cho vay cầm cố chứng khoán ở mức gần 5.300 tỉ đồng.

tin liên quan 17 công ty chứng khoán dẫn đầu cho vay margin hơn 32.000 tỉ đồng Tương tự, Công ty chứng khoán TP.HCM (HCM) trong quý 3 cũng đạt được doanh thu 418,5 tỉ đồng và lợi nhuận sau thuế quý 3 đạt 131 tỉ đồng. Lũy kế sau 9 tháng lợi nhuận sau thuế của HCM đạt 603 tỉ đồng, tăng trưởng 64%. Trong đó, khoản lãi từ hoạt động cho vay ký quỹ trong 9 tháng đầu năm đạt gần 406 tỉ đồng, tăng 32% so với cùng kỳ. Tính đến hết tháng 9, dư nợ cho vay ký quỹ của HCM đạt hơn 4.310 tỉ đồng, giảm nhẹ so với đầu năm.

Hay Công ty chứng khoán ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (VCBS) trong 9 tháng vừa qua cũng ghi nhận khoản lãi từ cho vay margin đạt hơn 86 tỉ đồng, tăng 28% so với cùng kỳ năm trước. Điều này giúp lũy kế 9 tháng đầu năm, lợi nhuận sau thuế của VCBS đạt 138,5 tỉ đồng, tăng 29% so với cùng kỳ năm trước. Đến cuối tháng 9, VCBS vẫn duy trì số tiền cho vay hơn 905 tỉ đồng.

Công ty chứng khoán ngoại Maybank Kim Eng Việt Nam (MBKE) bất ngờ khi báo lãi sau thuế quý 3 hơn 19 tỉ đồng, tăng mạnh 40,7% so với cùng kỳ năm trước. Lũy kế 9 tháng đầu, doanh thu hoạt động của công ty đạt 226,8 tỉ đồng, tăng 62% và lợi nhuận sau thuế đạt 56 tỉ đồng, gấp 2,4 lần cùng kỳ năm trước. Trong quý 3, lãi từ các khoản cho vay và phải thu chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tổng doanh thu hoạt động của MBKE với 39,5 tỉ đồng, tăng 46% so với cùng kỳ năm trước. Điều này góp phần đưa tổng số lãi từ hoạt động cho vay sau 9 tháng lên 107,7 tỉ đồng, tăng mạnh 58% so với cùng kỳ năm trước. Dư nợ cho vay ký quỹ của Maybank Kim Eng đến hết tháng 9 đạt 1.411,3 tỉ đồng, tăng thêm 13% so với số dư đầu năm.

Tại Công ty chứng khoán VNDirect, ghi nhận mức lãi từ cho vay sau 9 tháng đạt 336 tỉ đồng, tăng 39% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên lợi nhuận sau thuế hết quý 3.208 của công ty này lại giảm nhẹ, còn 329,8 tỉ đồng so với mức 339,5 tỉ đồng của cùng kỳ năm 2017. Số dư từ các hợp đồng cho vay margin của VNDirect đến hết tháng 9 là 3.248 tỉ đồng, tăng thêm 8,4% so với số tiền cho vay đầu năm nay.

Còn Công ty chứng khoán Bản Việt báo cáo doanh thu quý 3 giảm 6% so với cùng kỳ năm trước khiến lợi nhuận sau thuế quý 3 của công ty này bị giảm 20% so với cùng kỳ năm 2017, còn 160,6 tỉ đồng. Tuy nhiên, lãi từ hoạt động cho vay của Bản Việt vẫn tăng hơn cùng kỳ năm trước với 95,3 tỉ đồng, đưa mức lãi của khoản này sau 9 tháng lên 285,4 tỉ đồng, tăng trưởng hơn 69%. Số dư cho vay đến hết tháng 9 là 3.906 tỉ đồng, tăng thêm hơn 591 tỉ đồng so với số dư đầu năm nay...