Vay vốn thành công, nhiệt điện Vân Phong sắp khởi công

Ngoài 1,2 tỉ USD trên, dự án còn có khoản vay 799 triệu USD đến từ các tổ chức: Sumitomo Mitsui Banking Corporation, MUFG Bank, Mizuho Bank, Sumitomo Mitsui Trust Bank, Oversea Chinese Banking Corporation, DBS Bank và Bank of China

Nhiệt điện Vân Phong 1 gồm hai tổ máy công suất 660 MW, được xây dựng tại xã Ninh Phước, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa.

Ngày 7.3.2017, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã báo cáo kết quả đàm phán hợp đồng mua bán điện, bao gồm giá điện của dự án và tổng vốn đầu tư dự án được điều chỉnh lên 2,346 tỉ USD. Đến tháng 4.2017, Bộ Công Thương đã ban hành công văn chấp thuận giá điện này của dự án.

Tháng 11.2017, dự án Nhiệt điện Vân Phong 1 chính thức được cấp chứng nhận đầu tư.

Đầu năm 2018, hồ sơ đánh giá tác động môi trường đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt.

Tập đoàn Sumitomo dự kiến khởi công dự án trong năm 2018.

Tháng 10.2018, Hợp đồng BOT nhà máy nhiệt điện Vân Phong 1 là một trong 9 văn kiện hợp tác đã được Việt Nam và Nhật Bản trao đổi tại buổi hội đàm giữa Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe.

Ngày 12.2, Bộ Công thương ban hành Quyết định 281 về khung giá phát điện năm 2019. Đối với nhiệt điện than, khung giá phát điện dao động từ 1.677,02 - 1.896,05 đồng/kWh, khung giá mới tăng từ 76,98 - 359,29 đồng/kWh so với năm 2018, mức tăng cao nhất là 23,4%.

Một trong những nguyên nhân tăng giá là do giá nguyên liệu than tăng lên 135.744 đồng/tấn. Cụ thể, mức giá than nhập năm 2018 là 1.602.234 đồng/tấn, giá năm 2019 lên tới 1.737.978 đồng/tấn (giá chưa bao gồm thuế VAT và chi phí vận chuyển).

Dự án này trước đây đã trì hoãn kế hoạch khởi công nhiều lần từ năm 2015 vì thủ tục và nguồn vốn đầu tư. Nay với việc vay vốn thành công đồng nghĩa với dự án sắp được khởi công.