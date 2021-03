Vì sao các kho hàng giả 'khổng lồ' mãi mới bị phát hiện ?

Kho hàng rộng hơn 500 m2 tàng trữ hàng chục nghìn sản phẩm chủ yếu là túi nhái nhãn hiệu Hermès (một hãng thời trang xa xỉ có trụ sở ở Paris, Pháp). Ước tính, có tới 20.000 - 30.000 sản phẩm, chủ yếu là túi xách nhái nhãn hiệu Hermès, LV, Chanel đang được trữ tại đây với trị giá khoảng 6 tỉ đồng. Đoàn kiểm tra phải dùng tới 10 xe 3,5 tấn mới có thể di chuyển hết số hàng hóa vi phạm tại kho hàng này.

Tổng cục QLTT cho biết đối tượng chủ yếu sử dụng mạng xã hội để chào bán và dịch vụ chuyển phát để vận chuyển hàng hóa. Hàng chục tài khoản với các tên gọi khác khau như The Queen Shop; Trang Anna (The Queen); Dung Vũ (Boss The Queen); The Queen - Chuyên túi VIP; Dương Vũ Xuân; The Queen - Đại Dương - Sỉ lẻ túi xách; Kho Túi xách - Hàng Quảng Châu... được thay nhau sử dụng để quảng bá, bán hàng và né tránh sự kiểm tra. Trong khi đó, một chiếc túi Hermès chính hãng có giá từ 5.400 USD (khoảng 123 triệu đồng) tới 35.650 USD (khoảng hơn 800 triệu đồng), thậm chí có chiếc túi với phiên bản giới hạn lên đến hàng tỉ đồng...